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Чешская неправительственная организация на пожертвования граждан страны приобрела боевой вертолет Black Hawk UH-60 для передачи украинской военной разведке.

Как утверждается на странице организации с красноречивым названием Weapons to Ukraine в одной из западных соцсетей, в общей сложности удалось собрать 2,8 миллиона евро.

UH-60 Black Hawk («Черный ястреб») представляет собой двухмоторный многоцелевой вертолет американской компании Sikorsky Aircraft. Машины этого типа применяются для переброски десанта и грузов в зону боевых действий, а также для эвакуации раненых. Украинская военная разведка ранее уже сообщала о передаче ведомству нескольких единиц Black Hawk.

Президент Чехии Петр Павел заявил, что Прага «стоит на стороне Украины более, чем когда-либо», и призвал Европу максимально активизировать свои усилия для поддержки ВСУ на фоне вероятного прекращения американской помощи. Чешский президент также призвал к созданию коалиции стран, желающих добиться на Украине «справедливого мира», который, по его словам, должен быть установлен на условиях, которые бы полностью устроили Киев.

Одновременно с этим власти Словакии намереваются блокировать касающиеся Украины решения грядущего саммита Евросоюза, если в них не будет упомянута необходимость мирного урегулирования вооруженного конфликта. Кроме того, Братислава требует, чтобы по итогам саммита была четко сформулирована необходимость повторного открытия транзита газа через Украину в Словакию и страны Западной Европы.