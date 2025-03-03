Наблюдатели из миссии тайно передавали секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, заявил Василиос Борновас

АФИНЫ, 2 марта. /ТАСС/. Наблюдатели из миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в ДНР тайно передавали Вооруженным силам Украины (ВСУ) секретную информацию о расположении формирований ЛНР и ДНР, и эти позиции немедленно подвергались обстрелу с украинской стороны. Об этом заявил бывший посол Греции в Киеве Василиос Борновас в интервью порталу Hellas Journal.

"Вопрос, который привлек мое внимание, касался использования секретной информации, которую отправляли наблюдатели ОБСЕ по поводу позиций, где были расположены вооружения на российской стороне линии соприкосновения на востоке Украины. Поскольку эти позиции сразу же подвергались обстрелу с украинской стороны, было очевидно, что отчеты наблюдателей сначала передавались украинским спецслужбам", - отметил Борновас. По его словам, из-за этих обстрелов и реакции на них со стороны военных ДНР и ЛНР деревни на линии соприкосновения, в которых проживало немало этнических греков, стали практически безлюдными. "Также были очень серьезные проблемы с украинскими военными, которые прибыли с Западной Украины и к которым с большим предубеждением относились местные русскоязычные греки", - отметил экс-посол.

По его словам, проблемы также "были связаны с обязательным обучением и использованием украинского языка, препятствованием обучению на русском в районах, которые были полностью русскоязычными". "Я не думаю, что Украина когда-либо была заинтересована в том, чтобы спокойно решить эту проблему", - пояснил Борновас.

"Опять же, самым серьезным вопросом, который всегда волновал россиян, была возможность присоединения Украины к механизмам НАТО, и в 2021 году стало более чем очевидно, что к этому все и шло, несмотря на неоднократные предупреждения России", - сказал экс-посол, обратив внимание на требования РФ к НАТО и ЕС прекратить укреплять собственную безопасность за счет других государств.

"Реальность такова, что в последние годы постоянно проводились учения НАТО как в Черном море, так и на Украине, в них участвовали практически все страны НАТО, - продолжил дипломат. - Это означает, что в этом районе всегда находились как британские, так и канадские войска. Наверняка там были и военные из других стран и, конечно, из стран Балтии. Это означает, что украинская армия организовывалась по стандартам НАТО и, следовательно, шла очень серьезная подготовка со стороны украинской армии к вступлению в НАТО <...>".

"Реальность такова, что Россия во многих случаях поднимала как серьезную проблему тот факт, что, несмотря на обещания, данные ей в 1990-е годы, она оказалась в окружении стран, которые вступили в НАТО, и в некоторых из них также были размещены американские войска и американские системы вооружений. Ей это было трудно принять, и это понятно", - подчеркнул экс-посол.