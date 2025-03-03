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Деловая газета "Взгляд"

Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским

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Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским
Трамп озвучил условия возвращения к диалогу с Зеленским.
Источник изображения: @ Jim LoScalzo/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Трамп выразил готовность к диалогу с Зеленским при условии отказа от критики Путина

Дональд Трамп заявил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским, если тот откажется от критики Владимира Путина и выразит готовность к мирному урегулированию конфликта.

Как передает РИА "Новости", президент США Дональд Трамп сообщил, что готов возобновить диалог с Владимиром Зеленским при условии, что украинский лидер перестанет критиковать президента России Владимира Путина. Трамп подчеркнул важность ясного заявления Зеленского о стремлении к миру, отметив: "Он должен сказать: "Я хочу заключить мир".

Американский лидер также дал понять, что не заинтересован в затягивании конфликта, заявив, что США стремятся к миру и хотят положить конец смертям. В отличие от Зеленского, по его словам, Путин желает мира.

Встреча Трампа и Зеленского состоялась в Вашингтоне, где она перешла в перепалку. Сообщается, что после конфликта Трамп "вышвырнул" Зеленского из-за неуважения, которое он почувствовал. В результате была отменена сделка по редкоземельным металлам между США и Украиной.

Трамп также заявил, что Украине "не понравится" продолжать конфликта с Россией без поддержки США. Он подчеркнул, что прекращение огня возможно "прямо сейчас", если Киев согласится на переговоры.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский не готов к миру и подчеркнул неуважение представителя Киева к Соединенным Штатам.

Во время визита в Белый дом Зеленский получил жесткий ответ от Трампа, что, по заявлению Посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, может сказаться на отношениях между США и Украиной.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова отметила, что отъезд Владимира Зеленского из Белого дома после перепалки с Трампом и Вэнсом можно сопроводить музыкой группы "Ленинград".

Денис Тельманов

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
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