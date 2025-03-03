Добровольцев почти нет: командование бундесвера вновь обсуждает возвращение службы по призыву

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Командующий Сухопутными войсками немецкой армии (бундесвера) генерал-лейтенант Харальд Ганте заявил, что вооруженные силы страны не способны справиться с растущими задачами без возобновления обязательной военной службы по призыву. По его мнению, добровольный принцип рекрутинга полностью утратил свою эффективность.

В интервью изданию Deutsche Presse-Agentur Ганте отметил, что нынешний подход к привлечению военнослужащих не позволит решить проблему нехватки кадров в немецкой армии, в том числе в резерве. Если командование бундесвера продолжит придерживаться принципа так называемой двойной добровольности, предполагающего согласие на участие в учениях и со стороны работодателя, и самого военнослужащего, это не сработает. При этом, по мнению немецкого генерала, перед бундесвером в настоящее время стоят новые вызовы, связанные с обороной страны и союзников, а также внутренней безопасностью.

При этом в настоящее время немецкий ежегодный оборонный бюджет остался замороженным на уровне 50 миллиардов евро, а поддержка Украины привела к истощению арсеналов бундесвера. В настоящее время численность немецкой армии составляет 180 тысяч военнослужащих вместо целевых 203 тысяч, чего явно недостаточно для выполнения новых задач НАТО.

Согласно новым планам альянса, Германия должна до 2031 года в два раза увеличить число своих боевых бригад, таким образом нарастив их число до 15. Для сравнения: в годы Холодной войны ФРГ располагала 36 бригадами, 495 тысячами военнослужащих и тратила на оборону 3,5–4% от ВВП. В настоящее время военные расходы Берлина едва достигают 2% от ВВП, а на перевооружение бундесвера ежегодно требуется не менее 100 миллиардов евро.