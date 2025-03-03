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ТАСС

Лавров: здравый смысл команды Трампа диктует "отойти в сторону" по Украине

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

У команды бывшего американского лидера Джо Байдена победила гордыня, заявил министр иностранных дел России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Здравый смысл команды президента США Дональда Трампа диктует "отойти в сторону" от Украины, а у команды бывшего американского лидера Джо Байдена победила гордыня. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

"Я надеялся, что все-таки разум и здравый смысл восторжествуют. Но восторжествовала гордыня. Не только замыслы материально втянуть Украину в НАТО, [но и] создать базы в Крыму, на Азовском море, все эти планы были. Но помимо этого геополитического замысла, большую роль сыграла и гордыня. Как же так? Говорят - не надо, а мы согласимся? Я не преувеличиваю. Это в обнаженном виде то, чем они руководствовались. Это печально. Это не здравый смысл", - указал министр.

"Дональд Трамп не зря сейчас все время говорит в отношении любого конфликта, рассматривая позицию Америки, что должен быть здравый смысл. А здравый смысл Вашингтона диктует "отойти в сторону", - добавил Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о своей встрече в январе 2022 года с экс-госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Он сказал, что НАТО - это не наше дело. Они могут только пообещать, что количество ракет средней дальности, которые они разместят на Украине, будет определенным образом ограничено, - указал он. - Вот и все. Это тоже лицемерие, безнаказанность, исключительность, сверхчеловечность. И к чему это все привело?" 

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Лавров Сергей
Трамп Дональд
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