Лавров: США прямо говорят, что хотят закончить конфликт на Украине

Европа требует "продолжения банкета" в виде войны, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

"И сейчас после срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", - обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров также напомнил о мнении многих исследователей о том, что последние 500 лет все мировые трагедии, в том числе колонизации, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны, зарождались именно в Европе, а США не играли роль подстрекателей.

"Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике, - отметил он. - Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли"

"Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки", - констатировал Лавров.