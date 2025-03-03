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ТАСС

Лавров: США прямо говорят, что хотят закончить конфликт на Украине

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Источник изображения: © РИА Новости / Кристина Кормилицына

Европа требует "продолжения банкета" в виде войны, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты прямо говорят о желании завершить конфликт на Украине, но Европа требует "продолжения банкета" в виде войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

"И сейчас после срока Джо Байдена пришли люди, желающие руководствоваться здравым смыслом. Они прямо говорят, что хотят закончить все войны, хотят мира. Кто требует "продолжения банкета" в виде войны? Европа", - обратил внимание глава МИД РФ.

Лавров также напомнил о мнении многих исследователей о том, что последние 500 лет все мировые трагедии, в том числе колонизации, Крымская война, Первая и Вторая мировые войны, зарождались именно в Европе, а США не играли роль подстрекателей.

"Последние 500 лет (когда более-менее сформировался Запад в том виде, в котором он дошел до наших дней, естественно, с какими-то изменениями) все трагедии мира зарождались в Европе или случались благодаря европейской политике, - отметил он. - Если ретроспективно посмотреть на историю, то американцы не играли никакой подстрекательской и тем более "зажигательной" роли"

"Не хочу быть антиевропейцем. Однако нынешняя ситуация подтверждает мысль, которую излагают многие историки", - констатировал Лавров. 

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Россия
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Украина
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Лавров Сергей
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