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ТАСС

Лавров: РФ и США признали, что не могут мыслить одинаково

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Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Обе стороны обязаны не допустить войны, отметил министр иностранных дел России

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Москва и Вашингтон на переговорах в Эр-Рияде признали, что не могут мыслить одинаково по всем вопросам мировой повестки, но обе стороны обязаны не допустить войны. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью медиахолдингу "Красная звезда".

"Никогда не будем мыслить одинаково по каждому вопросу мировой политики. Мы признали это в Эр-Рияде. И американцы это признали. Они сами, собственно, это и произнесли", - сказал глава МИД РФ. Лавров отметил, что Россия и США, "с одной стороны, могут найти совпадающие интересы и сделать много взаимополезного, а с другой стороны - они обязаны в случае несовпадения интересов не доводить до войны".

"Там, где мы видим совпадение интересов, здравый смысл подсказывает, что глупо не использовать его для того, чтобы перевести его в какие-то практические дела и получить взаимовыгодные результаты", - пояснил министр. По его словам, там, где интересы не совпадают, "обязанность ответственных держав - не допустить, чтобы это несовпадение деградировало в конфронтацию".

Глава МИД РФ отметил, что это как раз тот формат, в котором выстраиваются отношения между США и Китаем. "У них огромное количество разногласий, - пояснил Лавров. - При всем этом диалог между Пекином и Вашингтоном никогда не прерывался. Считаю, что ровно такая модель должна быть в отношениях между любыми двумя государствами. Тем более между Россией и США".

Министр добавил, что в Эр-Рияде состоялся "совершенно нормальный разговор двух делегаций". "Поразительно то, что эта нормальность была воспринята как сенсация. Это означает, что наши западные партнеры за период каденции [бывшего президента США] Джо Байдена сумели довести мировое общественное мнение до того состояния, что оно воспринимает нормальный разговор, как нечто из ряда вон выходящее", - указал он.

О переговорах в Эр-Рияде

Российская и американская делегации 18 февраля провели в Эр-Рияде переговоры. Россию на встрече представляли Лавров, помощник главы государства Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. От США на переговорах в Саудовской Аравии присутствовали госсекретарь Марко Рубио, помощник президента по нацбезопасности Майк Уолтц и спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф. По словам Ушакова, делегации провели серьезный разговор по всем вопросам, которые хотели затронуть, в том числе обсудили сближение позиций РФ и США и контакты по Украине. Лавров назвал разговор с представителями Вашингтона очень полезным и сообщил, что РФ и США договорились обеспечить скорейшее назначение послов в обеих столицах. Рубио по итогам переговоров заявил, что РФ и США договорились восстановить прежнюю численность дипломатического состава посольств в Москве и Вашингтоне. 

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Китай
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Саудовская Аравия
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Украина
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Лавров Сергей
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