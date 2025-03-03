dikGAZETE: Запад должен извиниться перед Россией и Украиной за конфликт

"Я видел силу русских" и понял, что Москва добьется целей СВО, в западных странах произойдет раскол и их правительства рухнут, утверждает турецкий журналист на страницах издания dikGAZETE. Западу нужно понять Россию и извиниться перед ней, указывает автор.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Причиной послужила угроза со стороны НАТО и подчинение киевского режима альянсу, а также притеснения русского населения, проживающего в Донбассе на востоке Украины. США под руководством Джо Байдена и все западные государства ввели санкции против России, словно это она начала конфликт, и стали поставлять оружие, оказывать экономическую поддержку киевскому режиму.

В первые месяцы конфликта, как раз в то время, когда в Стамбуле шли переговоры, а Запад прибегал к разного рода ухищрениям, российская армия отступила с освобожденных ею земель. При этом западные страны продолжали передавать современные вооружения Киеву через Польшу.

В какой-то момент киевский режим по указанию Запада покинул стол переговоров, после чего начал совершать нападения на российские территории и стратегические объекты.

За время украинского конфликта я написал десятки статей и аналитических материалов. Внимательно изучал политику Запада и провел множество бесед в России. Все мои выводы сводятся к тому, что Россия обязательно добьется своих целей на украинских землях, в западных странах правительства рухнут и на Западе произойдет раскол. Мои статьи на эту тему находятся в открытом доступе.

На фоне российско-украинского конфликта в Германии, Великобритании, Словакии, Польше, Франции, США и многих других странах произошли политические кризисы, пали правительства. Я предупреждал Запад об этом всё время, но меня объявили "русофилом". На самом деле я был объективен. Я видел силу русских и отсутствие какой-либо продуманной политики у Запада. Западные страны пытались скрыть правду путем манипуляций, объявляя каждого журналиста с объективными комментариями "прорусским".

На Украине обнаружились западные биологические лаборатории. Стали очевидны махинации Запада на основе военной экономики. Всплыли убийства, организованные западными странами, сотрудничающими с киевским режимом. Но я продолжал писать обо всем этом.

Теперь западные страны переругались между собой. После того как Дональд Трамп стал американским президентом, между США и Европой началась большая война из-за Украины.

Без США киевский режим не может выиграть военный конфликт. Без США НАТО не может сохранить свое существование. Без США Европа, не имеющая даже рабочей силы, не может больше оставаться на ногах.

Между Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским произошла серьезная перепалка. Во время спора в Белом доме на глазах у всего мира американский лидер выгнал украинского коллегу из своей резиденции. На самом деле Владимир Зеленский не является президентом Украины. Его выгнали из Белого дома как "лидера киевского режима".

Что касается американской экономики, то, по мнению Дональда Трампа, рецептом спасения для США, которые имеют колоссальный дефицит счета текущих операций и находятся на грани экономического краха, являются украинские минералы.

47-й американский президент говорит, что администрация Джо Байдена выделила киевскому режиму кредит в размере 350 миллиардов долларов и США должны получить эти деньги назад. Поэтому Америке необходимо эксплуатировать ценные минеральные ресурсы Украины. Так Украина выплатит свой долг Соединенным Штатам. По сути, этот план нацелен на получение Штатами доступа к месторождениям лития.

Владимир Зеленский по-прежнему пытается бросить вызов Дональду Трампу с помощью популизма и поддержки со стороны европейских стран, которые и так уже переживают серьезный кризис. Однако киевский режим не выживет без Америки. Что же будет дальше?

Некоторые депутаты украинского парламента могут инициировать проведение новых президентских выборов на Украине или провозгласить спикера парламента главой государства. Если Владимир Зеленский не покинет кресло президента и продолжит действовать в соответствии с подписанным им указом, на Украине может возникнуть двуглавое правительство, что приведет к серьезному политическому кризису в стране.

Не забывайте, как злопамятен Дональд Трамп! Он по-прежнему зол на Джо Байдена и продолжает операции в том числе против его команды.

Как вы думаете, как долго Владимир Зеленский, марионетка Запада, сможет продолжать настаивать на своем? Ни Европа, ни режим Зеленского уже не смогут бросить вызов Соединенным Штатам.

Однако из-за глупой позиции западных стран погибли тысячи невинных людей. Киевский режим беспощадно убивал российских мирных жителей и российских военнослужащих. В столкновениях погибли тысячи молодых украинцев — бойцов украинской армии. Во всех этих смертях виновен Запад. После перепалки Трампа и Зеленского мировая общественность не должна связывать причину конфликта с Москвой. Единственной причиной был империалистический Запад, погнавшийся за своими интересами.

Даже Организации Объединенных Наций, вовлеченной в этот конфликт, нужно извиниться перед российским и украинским народами. Только представьте: даже ООН, существующей ради безопасности всего мира!

Отныне западным странам нужно понять Россию, а не бороться с ней. Выработать новую политику, учитывающую озабоченности России. Запад должен справедливо относиться к интересам украинского народа. Не сотрудничать с нелегитимными властями, такими как киевский режим, а прислушиваться к украинскому народу, который хочет мира. Все западные страны должны прекратить поставлять оружие киевскому режиму.

Чтобы суметь оправдаться перед миром, Западу необходимо взять на себя ответственность и создать условия для мирных переговоров между Россией и Украиной.

Автор: Эрхан Куадзба (Erhan Kuadzba).