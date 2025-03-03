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Военное обозрение

Лидер Ирана Хаменеи на украинском языке напомнил Киеву о ненадежности Запада

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Источник изображения: topwar.ru

На фоне произошедшего в пятницу напряженного общения между Владимиром Зеленским и американским президентом Дональдом Трампом в Белом доме верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи напомнил украинским властям сказанное им ещё в самом начале конфликта - в марте 2022 года.

На своей странице в социальной сети, принадлежащей Илону Маску, Хаменеи на украинском языке повторил свои слова трёхгодичной давности о ненадежности Запада и США.

Первый урок из ситуации на Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Те правительства, которые надеются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее состояние Украины

- заявил иранский лидер 1 марта 2022 года.

Это же заявление Хаменеи уже на украинском языке было опубликовано спустя три года.

28 февраля глава киевского режима побывал в Вашингтоне, где между ним и Трампом в присутствии множества журналистов произошла словесная перепалка. В итоге стороны не подписали никаких соглашений, а украинскую делегацию попросили покинуть Белый дом.

После этого разговора ряд американских СМИ написали со ссылкой на окружение Трампа, что Украина, возможно, лишится полностью американской помощи.

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