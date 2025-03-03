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ТАСС

Эксперт Ставридис считает, что ЕС сможет обеспечить поддержку Украины без США

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Джеймс Ставридис
Джеймс Ставридис.
Источник изображения: Drew Angerer/ Getty Images

Лидирующую роль в этом вопросе, по мнению бывшего главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, играют Франция и Великобритания

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Бывший главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис считает, что Евросоюз и Великобритания смогут обеспечить необходимый уровень поддержки Украины для сохранения ее военных возможностей в случае, если Вашингтон перестанет оказывать помощь Киеву.

"Я думаю, они смогут. И это вопрос [политической] воли, а не возможностей. Коллективный валовой внутренний продукт Европы - 22% от мирового, они следующие за США с их 25%. <...> Возможность у них есть", - сказал Ставридис в эфире телеканала CNN.

Политическая воля для оказания такой поддержки Киеву у европейских стран НАТО также имеется, считает адмирал. Лидирующую роль в этом вопросе, по его мнению, играют Франция и Великобритания. Как считает Ставридис, сейчас Европа на фоне нарастающих противоречий с США начинает осознавать свое значение как военной силы.

При этом экс-главком указал, что без внешней поддержки Украина не сможет продолжать боевые действия какой-либо значимый период времени. Если европейские страны сохранят хотя бы тот уровень военной помощи, который уже есть, то это позволит Киеву сохранить военные возможности на "неопределенно длительный период", подчеркнул он. В этом отношении Ставридис ожидает увеличения военных поставок Украине со стороны ЕС и Великобритании. "Если повозка тянется двумя лошадьми и одна из лошадей просто вырывается, вторая лошадь может продолжить тянуть", - добавил адмирал.

В то же время Ставридис полагает, что США не откажутся от поддержки Украины полностью, так как от этого, по его мнению, зависит возможность достижения мирного соглашения. При сохранении военной помощи от Вашингтона "будет шанс заключить сделку", отметил он. Если же США полностью самоустранятся от участия в конфликте, это станет "звонком для НАТО", добавил экс-главком.

28 февраля Владимир Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а американский вице-президент Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между США и Украиной не состоялось. Трамп в социальной сети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. 

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