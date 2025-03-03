Эксперт Пхирамонтри: Европа в одиночку не будет поддерживать Украину в конфликте

Таиландский политолог отметил, что Украина "понесет множество неоправданных безвозвратных потерь" в случае продолжения конфликта

БАНГКОК, 2 марта. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Европа в одиночку не будет поддерживать Украину в конфликте, в котором она никогда не сможет выиграть, за исключением лидеров некоторых европейских стран с извращенной логикой. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС выразил таиландский политолог Ром Пхирамонтри.

"Война на Украине на самом деле поддерживается Соединенными Штатами, о чем говорил президент Дональд Трамп и что признал Владимир Зеленский. Без поддержки США Европа подобна больному человеку, у которого нет лекарств и который должен содержать себя и ухаживать за собой сам. Логично, что никто не будет поддерживать Украину в войне, которую она никогда не сможет выиграть, за исключением европейских лидеров с извращенной логикой, которыми движет корысть", - сказал он, отметив, что Украина "понесет множество неоправданных безвозвратных потерь" в случае продолжения конфликта.

"Я думаю, что обмен противоречивыми мнениями между президентом США и Зеленским не пойдет на пользу ни Украине, ни украинскому народу. Однако он окажет положительное влияние на отношения Зеленского с лидерами Великобритании и Франции, которые договорились о разделении интересов на Украине раньше, чем США. По этой причине и британский, и французский лидеры были против мирного процесса, инициированного США и Россией без их участия", - добавил он.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

Госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CNN ранее со ссылкой на министра одной из европейских стран заявил, что Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще год, надеясь таким образом ослабить Россию. По его словам, "это не очень реалистичный план".