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Министр обороны Франции Лекорню заявил о том, что нынешний состав французских вооружённых сил является недостаточным «для реакции на современные вызовы».

В своём недавнем интервью французской прессе Лекорню заявил:

Есть необходимость ускорения перевооружения во всех областях для подготовки к конфликтам высокой интенсивности. Угроз, с которыми сталкивается Франция, становится всё больше.

По словам главы Минобороны Франции, «текущая международная ситуация такова, что на французский надводный флот оказывается существенное давление, что ограничивает его способности действовать на нескольких ТВД одновременно.

При этом Лекорню не сообщил, кто именно «оказывает давление на французский флот, его тем самым ограничивая».

Тем временем стало известно, что Франция рассматривает варианты закупки трёх дополнительных фрегатов FDI для оснащения своих военно-морских сил. Однако проблема для Парижа состоит в том, что пока такого рода закупка не прописана в бюджете страны, зато прописывать там вновь собрались «помощь Украине в целях повышения уровня безопасности Европы».

Если финансирование пойдёт и на расширение объёмов закупки новых фрегатов, то их число вырастет с планируемых 15 до 18 единиц.

Фрегаты для ВМС Франции являются частью программы ВМС Frégate de Défense et d'Intervention (FDI), состоящей из серии многоцелевых кораблей нового поколения водоизмещением 4500 тонн. Эта программа является частью стратегического плана, запущенного министерством обороны Франции ещё в 2013 году, с общей целью получить 15 фрегатов «первого класса». С тех пор многое в мире изменилось, включая и изгнание французских военных контингентов из целого ряда стран Африки, включая Мали, Буркина-Фасо, Чад и др.