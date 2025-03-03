"Прогресс" с новым скафандром и научным оборудованием причалил к МКС

Корабль доставил на станцию 2 599 кг грузов, сообщили в Роскосмосе

МОСКВА, 2 марта. /ТАСС/. Транспортно-грузовой корабль "Прогресс МС-30", который был запущен 28 февраля с космодрома Байконур, пристыковался к модулю "Звезда" российского сегмента Международной космической станции (МКС). Об этом сообщили в Роскосмосе.

Процесс с Земли контролировали специалисты Центра управления полетами, а с борта МКС - космонавты Роскосмоса Иван Вагнер (специальный корреспондент ТАСС), Алексей Овчинин и Александр Горбунов.

Корабль доставил на МКС 2 599 кг грузов, среди которых 1 179 кг аппаратуры и оборудования, одежды, продовольствия, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 950 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг азота для пополнения атмосферы.

На станцию прибыл новый скафандр "Орлан-МКС" №6 для выходов в открытый космос - скафандры этой модели отличаются от предыдущей версии "Орлан-МК" новой внутренней герметичной оболочкой, изготовленной из высокотехнологичной ткани, имеющей большой ресурс, а также новой автоматизированной системой водяного охлаждения, которая автоматически поддерживает наиболее комфортную температуру для оператора. Кроме того, на скафандре установлена новая система отображения информации.

"Прогресс" также доставил на МКС укладки для научных экспериментов "Асептик", "Биодеградация", "Виртуал", "Каскад", "Лазма", "Мираж", "Нейроиммунитет" и "Фотобиореактор".

"Прогресс МС" - российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.