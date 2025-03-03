Президент Чехии призвал к созданию коалиции в поддержку Украины

Мир должен быть установлен на условиях, устраивающих Киев, подчеркнул Петр Павел

ПРАГА, 2 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Петр Павел призвал на своей странице в Х к созданию в поддержку Украины широкой международной коалиции, "желающей добиваться справедливого мира".

"Пришло время начать рассматривать [возможность создания] широкой [международной] коалиции, желающей добиваться справедливого мира на Украине", - заявил президент. Он утверждал, что мир в этой стране должен быть установлен на условиях, устраивающих Киев.

Согласно чешским СМИ, это заявление главы государства стало реакцией на состоявшуюся встречу президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и запланированный на воскресенье в Лондоне саммит лидеров некоторых европейских государств по обсуждению ситуации на Украине. В нем примет участие премьер-министр республики Петр Фиала. Чехия на фоне меняющейся геополитической ситуации выступает, как отмечают чешские СМИ, за увеличение всесторонней помощи Киеву и за участие Евросоюза в переговорах о завершении конфликта.