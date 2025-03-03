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ТАСС

The Times: Лондон впервые предоставил Киеву заем из доходов от активов РФ

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Лондон
Лондон.
Источник изображения: © Сергей Бобылев/ ТАСС

По информации газеты, в Великобритании заморожено около £26 млрд активов ЦБ России и еще около £18 млрд средств частных лиц из санкционных списков

ЛОНДОН, 2 марта. /ТАСС/. Великобритания в первый раз предоставила Украине заем, используя доходы от замороженных активов России. Об этом сообщила газета The Times со ссылкой на министра финансов Соединенного Королевства Рейчел Ривс, поясняя условия выделения Киеву £2,26 млрд (около $3 млрд).

"Безопасная Украина означает безопасную Великобританию. Это финансирование усилит Вооруженные силы Украины", - заявила министр.

Как уточняет издание, средства должны поступить на Украину в ближайшие две недели сверх обещанных Лондоном £3 млрд военной помощи в год. По информации The Times, в королевстве заморожено около £26 млрд активов ЦБ РФ и еще около £18 млрд активов частных лиц из санкционных списков.

Как сообщил 1 марта Минфин Украины, выделяемые Лондоном средства - часть механизма Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA, программа экстренного кредитования) стран Группы семи (G7).

В октябре 2024 года лидеры стран Группы семи приняли совместное заявление, в котором объявили о достижении договоренности относительно деталей предоставления Украине кредита в размере $50 млрд. Подчеркивалось, что займы "будут обслуживаться за счет будущих доходов от замороженных суверенных активов России в рамках правовых систем стран G7 и международного права". При этом США обязались взять на себя выделение Украине $20 млрд, а остальные $30 млрд будут направлены общими усилиями G7 и ЕС. В связи с этим пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перевод Украине средств за счет доходов от замороженных Западом российских активов может в перспективе стать поводом для судебного преследования. 

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