Евкуров посетил ЦАР с рабочим визитом

Москва подтвердила настрой продолжать оказывать содействие народу республики в укреплении безопасности, говорится в заявлении посольства России в ЦАР

НАЙРОБИ, 2 марта. /ТАСС/. Заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров посетил с рабочим визитом Центрально-Африканскую Республику, где встретился с президентом страны Фостен-Арканжем Туадерой и министром обороны Клодом-Рамо Биро. Об этом сообщило посольство России в ЦАР.

"1 марта заместитель министра обороны Российской Федерации генерал армии Ю.-Б. Б. Евкуров посетил с рабочим визитом Банги. Заместитель министра обороны Российской Федерации был принят президентом ЦАР Ф.-А. Туадерой и провел обстоятельные переговоры с министром национальной обороны и восстановления армии ЦАР К.-Р. Биро", - говорится в заявлении, размещенном в Telegram-канале дипломатического представительства.

В посольстве уточнили, что участники встречи достигли договоренностей о расширении сотрудничества в оборонной и экономической сферах, а российская сторона подтвердила настрой продолжать оказывать содействие народу ЦАР в укреплении безопасности в стране.