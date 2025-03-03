С лету не получится: как защищают базы ВМФ от атак БПЛА

Беспилотники и безэкипажные катера стали новой угрозой для кораблей и пунктов базирования

В последнее время регулярно происходят учения сил обороны военно-морских баз от роботизированных боевых систем. На этой неделе была проведена тренировка по отражению нападения беспилотников на объекты Балтийского флота в Калининградской области. Незадолго до этого отрабатывалась оборона пункта базирования кораблей Балтфлота на Ленинградской военно-морской базе. Как обезопасить морские базы и другие объекты ВМФ от атак беспилотников и безэкипажных катеров — в материале «Известий».

Как устроена оборона военно-морских баз

В Балтийском море у России есть Калининградский полуэкслав и Ленинградская область, где расположены важные военно-морские и гражданские объекты. Эти территории находятся в окружении враждебных стран (Прибалтика, Польша, Финляндия). В случае если киевский режим вздумает в своей агонии открыть «второй фронт» против России путем террористической атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК), то с территории этих стран может быть нанесен урон нашим объектам в надежде вызвать ответный удар. И службам охраны этих баз необходимо быть в постоянной боевой готовности.

Фото: ТАСС/Виталий Невар Источник изображения: iz.ru

Защита военно-морских баз строится в общем контуре обороны страны и рассчитана на противодействие всем известным видам оружия. Так, противоракетную и противовоздушную оборону осуществляют части ПВО ВКС России, вооруженные дальнобойными ракетными комплексами. Защитой от атаки надводных кораблей занимаются дежурные дивизионы береговых ракетных войск. Ведутся постоянная радиоэлектронная разведка, наблюдение за морской и надводной поверхностями. Работают и подразделения по борьбе с подводными диверсионными средствами. Выделенные корабли осуществляют дежурство в базе по обеспечению противовоздушной обороны. Расчет идет на то, что будут обнаружены признаки массового поднятия авиации противника в воздух и развертывания его подводных/надводных сил для нанесения массированного ракетного-авиационного удара. Соответственно, будут приниматься меры для отражения такого удара.

Какие новые угрозы появились для объектов ВМФ

Но в последние годы появились новые роботизированные средства нападения, такие как беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. Эти средства отличают крайне малый уровень заметности и скрытность в развертывании к применению. Соответственно, в систему обороны пришлось вносить изменения. Потребовалось увеличить радиолокационные поле и оптическое наблюдение за прилегающей поверхностью для закрытия непросматриваемых ранее участков.

Украина уже применяла против военно-морских объектов российского Черноморского флота комбинированные атаки с воздуха беспилотниками и крылатыми ракетами, с поверхности — безэкипажными катерами. Разведка ведется силами недружественных стран. По ее данным выбираются цели, строятся маршруты движения роботизированных средств.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru Источник изображения: iz.ru

Для борьбы с ними наряду с существующими средствами обороны пришлось дополнительно вспомнить методы борьбы времен Второй мировой. А именно — развертывание мобильных групп бойцов, вооруженных автоматических оружием и средствами радиоэлектронной борьбы, создание постов наблюдения за воздушной и морской поверхностью, установка автоматических пушек (включая и автоматы ЗУ-23) на тех или иных береговых объектах.

А кроме того — патрулирование морской поверхности сторожевыми катерами. Как ни странно, два трофейных украинских бронекатера, перевооруженных на артсистемы калибра 25 мм, оказались неплохим усилением береговой обороны базы Севастополя. Сторожевые катера оказалось рано списывать. При этом для подразделений борьбы с подводными диверсантами в России построено достаточное количество боевых катеров типа «Грачонок» или «Раптор», которые могут играть роль сторожевых.

Патрульный катер «Раптор» во время тренировки отряда Балтийской военно-морской базы Источник изображения: Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Произошло и усиление надводных кораблей путем установки дополнительного автоматического оружия вроде пулеметов «Утес» или КПВТ. Соответственно, в курс боевой подготовки их экипажей внедрили упражнения по поражению малоразмерных надводных и воздушных целей.

Судя по всему, в системе ПВО баз появились и наземные подразделения с зенитно-ракетными комплексами типа «Тор» для борьбы с беспилотниками. По критерию стоимость/эффективность эти системы — наиболее удачное современное средство борьбы с подобными летательными аппаратами. Также вспомнили и пассивные системы защиты в виде бонов и сетей заграждения. Хорошим способом противодействия является и маневрирование кораблей в акватории пункта базирования. Враг, получая данные разведки, нацеливается на определенные места, и перестановка кораблей может сорвать его планы. Есть и другие методы маскировки.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» Источник изображения: Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Появились и новые методы борьбы. Так, в 2023–2024 годах для уничтожения роботизированных систем хорошо себя зарекомендовали боевые вертолеты. На их счету немало уничтоженных безэкипажных катеров. Однако враг сумел установить на катерах системы ПВО и использовать с их бортов FPV-дроны, после чего использование боевых вертолетов стало проблематичным. В этой ситуации неплохо себя показали отечественные беспилотники типа «Иноходец». Недавно в открытых источниках появилось видео, на котором запечатлено, как такой беспилотник, управляемым оружием, уничтожает вражеский БЭК. Соответственно, отечественному ВМФ следует активнее привлекать как беспилотники, так и БЭКи для патрулирования прилегающих к военно-морским базам морских и воздушных поверхностей. Это позволит вести круглосуточную разведку и сэкономить ресурсы авиации.

В целом же оборона военно-морских баз должна развиваться опережающими темпами по сравнению с развитием новых роботизированных средств. Необходимо создание новых автоматизированных систем оружия и перспективных средств радиоэлектронной борьбы. Это позволит усилить защиту ценных кораблей и важных береговых объектов. Не стоит забывать, что все меры защиты работают в комплексе. В этой связи необходимо постоянно проводить тренировки для повышения навыков личного состава, улучшения взаимодействия подразделений, а также для обмена опытом и новыми наработками.

Дмитрий Болтенков