Журналист подчеркнул, что "украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах"

НЬЮ-ЙОРК, 2 марта. /ТАСС/. Американский журналист Такер Карлсон призвал уже сейчас начать обвинять Владимира Зеленского и киевские власти в преступлениях, совершавшихся при негласном покровительстве Запада.

Журналист обратил внимание на то, как сенатор-республиканец Линдси Грэм (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов), который являлся одним из самых ярых сторонников киевских властей, заявил о необходимости ухода Зеленского в отставку после его перепалки с президентом США Дональдом Трампом. Карлсон предположил, что подобное резкое изменение отношения сенатора связано с тем, что он знает, что "произойдет дальше".

"За последние три года при негласной поддержке западных спонсоров украинское правительство совершило поразительное число серьезных преступлений, - написал журналист в X. - Одному богу известно, что случилось с патогенами в американских лабораториях в их стране. Даже американские разведслужбы не знают наверняка. Украинцы совершили несколько политических убийств в нескольких странах и совершали покушения на убийства, в том числе на американских журналистов и на главу одного из европейских государств. Все это правда, и в какой-то момент она выйдет наружу. Лучше начать винить Зеленского уже сейчас".

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, подписание соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США не состоялось. Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.

В мае 2022 года в РФ был создан Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов и их пособников. За это время были опрошены более 1 тыс. свидетелей и жертв преступлений ВСУ. Все свидетельства задокументированы с указанием имен и фамилий жертв преступлений. Все данные собираются и направляются в международные организации и следственные органы РФ. В состав международного общественного трибунала входят представители гражданского общества более 30 стран мира. Собранные трибуналом свидетельства, опубликованные в сети Интернет, посмотрели более 80 млн раз.