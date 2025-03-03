Литва закупит у Киева оружие на €20 млн для украинской армии

ВИЛЬНЮС, 1 марта. /ТАСС/. Вильнюс закупит у Киева оружие на сумму 20 млн евро для передачи украинской армии. Об этом сообщило Минобороны балтийской республики по итогам встречи главы ведомства Довиле Шакалене с представителем офиса президента Украины Александром Камышиным.

"Литва и впредь будет инвестировать средства в оборонную промышленность Украины, закупая вооружение для украинских военных на Украине, - приводятся в сообщении слова Шакалене. - На это выделено 20 млн евро. Запланировано эти инвестиции наращивать".

В Вильнюсе также рассматривают возможность совместного с Украиной производства вооружения в Литве, типы и количество которого не уточняются как конфиденциальная информация. "Потенциал оборонной промышленности Украины, который можно задействовать в совместном производстве в Литве, отличается высоким уровнем экспертизы, которая делается с учетом использования оружия на поле боя, и следующими за этим инженерными и технологическими решениями", - отметила Шакалене.