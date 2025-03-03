Министр обороны Франции: Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия Украине

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Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия и военной техники Украине. Это делается с учетом геополитической обстановки и в соответствии с обязательствами перед партнерами в Европе и мире.
Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в письме Генеральному директору Главного управления вооружений.
Он отдал распоряжение принять меры к сокращению военных арсеналов и мобилизации имеющихся ресурсов для нужд украинской армии.
- заявил Лекорню.
Он призвал главу управления координировать свои действия с Генштабом французских Вооруженных сил и союзниками, чтобы обеспечить безопасную доставку оружия и военной техники на Украину.
Ранее медиакомпания France Info сообщала об инициативе главы Минобороны Франции по гарантиям безопасности для Киева, которую он намерен предложить европейским партнерам. Она предусматривает создание в странах ЕС складов, где хранилось бы вооружение для ВСУ. По мнению Лекорню, появление таких хранилищ необходимо на случай возобновления боевых действий на Украине после установления мира или временного перемирия.
А сегодня украинский замминистра обороны Сергей Боев в беседе со спецпредставителем президента Франции Пьером Эльбронном предложил французам создавать совместные предприятия по производству вооружений. Деньги на проект он предложил брать из доходов от хранения в ЕС российских замороженных активов.