Войти
Военное обозрение

Министр обороны Франции: Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия Украине

230
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия и военной техники Украине. Это делается с учетом геополитической обстановки и в соответствии с обязательствами перед партнерами в Европе и мире.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в письме Генеральному директору Главного управления вооружений.

Он отдал распоряжение принять меры к сокращению военных арсеналов и мобилизации имеющихся ресурсов для нужд украинской армии.

Франция должна без помех и ненужных задержек предоставить украинским властям все оборудование, которое может способствовать укреплению их обороноспособности и потенциала сопротивления

- заявил Лекорню.

Он призвал главу управления координировать свои действия с Генштабом французских Вооруженных сил и союзниками, чтобы обеспечить безопасную доставку оружия и военной техники на Украину.

Ранее медиакомпания France Info сообщала об инициативе главы Минобороны Франции по гарантиям безопасности для Киева, которую он намерен предложить европейским партнерам. Она предусматривает создание в странах ЕС складов, где хранилось бы вооружение для ВСУ. По мнению Лекорню, появление таких хранилищ необходимо на случай возобновления боевых действий на Украине после установления мира или временного перемирия.

А сегодня украинский замминистра обороны Сергей Боев в беседе со спецпредставителем президента Франции Пьером Эльбронном предложил французам создавать совместные предприятия по производству вооружений. Деньги на проект он предложил брать из доходов от хранения в ЕС российских замороженных активов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Франция
Персоны
Боев Сергей
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки