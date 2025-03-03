Министр обороны Франции: Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия Украине

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Париж немедленно снимает все ограничения на поставки оружия и военной техники Украине. Это делается с учетом геополитической обстановки и в соответствии с обязательствами перед партнерами в Европе и мире.

Такое заявление сделал министр обороны Франции Себастьян Лекорню в письме Генеральному директору Главного управления вооружений.

Он отдал распоряжение принять меры к сокращению военных арсеналов и мобилизации имеющихся ресурсов для нужд украинской армии.

Франция должна без помех и ненужных задержек предоставить украинским властям все оборудование, которое может способствовать укреплению их обороноспособности и потенциала сопротивления

- заявил Лекорню.

Он призвал главу управления координировать свои действия с Генштабом французских Вооруженных сил и союзниками, чтобы обеспечить безопасную доставку оружия и военной техники на Украину.

Ранее медиакомпания France Info сообщала об инициативе главы Минобороны Франции по гарантиям безопасности для Киева, которую он намерен предложить европейским партнерам. Она предусматривает создание в странах ЕС складов, где хранилось бы вооружение для ВСУ. По мнению Лекорню, появление таких хранилищ необходимо на случай возобновления боевых действий на Украине после установления мира или временного перемирия.

А сегодня украинский замминистра обороны Сергей Боев в беседе со спецпредставителем президента Франции Пьером Эльбронном предложил французам создавать совместные предприятия по производству вооружений. Деньги на проект он предложил брать из доходов от хранения в ЕС российских замороженных активов.