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ТАСС

Ле Пен: Франция оказалась вычеркнута из процесса украинского урегулирования

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Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен
Лидер французских ультраправых Марин Ле Пен.
Источник изображения: © AP Photo / Thomas Padilla

Лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" отметила, что "Париж вполне мог бы сыграть положительную роль в том процессе, который сейчас идет"

ПАРИЖ, 1 марта. /ТАСС/. Франция оказалась за бортом процесса урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявила журналистам лидер парламентской фракции партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен.

"Мы в некотором роде оказались вычеркнуты из этих переговоров, - отметила она в эфире телеканала BFMTV. - Огорчает отсутствие сильного и независимого голоса, которым должна быть Франция".

По ее словам, "Париж вполне мог бы сыграть положительную роль в том процессе, который сейчас идет".

Она указала на то, что "народы Европы сейчас разделены": одни хотят продолжения конфликта, а другие стремятся к миру. "Я отношусь к тем политикам, которые не хотят продолжения конфликта, - отметила Ле Пен. - Мы должны добиваться мира любой ценой. Если Европейская комиссия окажется в авангарде продолжения войны, то это станет еще одним предметом разногласий с ней".

Комментируя перепалку между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским в Вашингтоне в пятницу, Ле Пен подчеркнула, что "не усмотрела в этом ничего необычного". "Резкие высказывания - это вполне нормально. Политика не так уж и далека от реальной жизни. Надеюсь, что этот сложный момент станет первым этапом на пути к миру", - сказала она.

28 февраля Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с Трампом. Во время беседы в присутствии журналистов между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент США Джей Ди Вэнс - на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта. 

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