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Военное обозрение

Глава Пентагона пригрозил Мексике военными действиями

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Источник изображения: topwar.ru

Новые власти Соединённых Штатов продолжают нагнетать напряженность в отношении своего южного соседа – Мексики.

Как сообщает издание The Wall Street Journal, американский министр обороны Пит Хегсет пригрозил военными действиями на территории Мексики в ходе встречи с высокопоставленными представителями служб безопасности этой латиноамериканской страны.

Такое развитие событий возможно, если мексиканские власти не смогут самостоятельно пресечь деятельность наркокартелей и контрабанду через границу с США.

По данным издания, разговор главы Пентагона с представителями Мексики состоялся ещё в конце января, но его некоторые детали становятся известны только сейчас.

Хегсет заявил чиновникам, что если Мексика не разберется со сговором между правительством страны и наркокартелями, то армия США готова предпринять односторонние действия. Высшее военное руководство Мексики, присутствовавшее на этом разговоре, было потрясено и возмущено, посчитав, что Хегсет намекает на военные действия внутри Мексики

- сказал неназванный источник американского издания.

Ранее новый глава Пентагона не исключил возможность нанесения ударов по лабораториям, где производят наркотик фентанил на территории Мексики. По некоторым данным, передозировка этим наркотиком является одной из главных причин смертности среди молодежи в США.

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Мексика
США
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