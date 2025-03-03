Москва. 1 марта. ИНТЕРФАКС - Визит президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон "являет собой полнейший политический и дипломатический провал киевского режима", говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, размещенном в субботу на сайте российского внешнеполитического векдомства.

"О неадекватности, коррумпированности и недоговороспособности В.Зеленского российская сторона заявляла неоднократно на всех уровнях. Именно киевский режим отказался от продолжения переговоров по политико-дипломатическому урегулированию весной 2022 года, использовав ложь и манипуляции для оправдания продолжения боевых действий и получения западной военной и финансовой помощи", - говорится в комментарии.

По словам Захаровой, "безобразно хамским поведением во время пребывания в Вашингтоне В.Зеленский подтвердил, что является опаснейшей угрозой для мирового сообщества как безответственный поджигатель большой войны".

В комментарии отмечается, что "беспрецедентная в истории международной политики и дипломатии отрезвляющая взбучка, устроенная американским президентом В.Зеленскому в Белом доме - это еще и свидетельство политической слабости и запредельной нравственной деградации тех европейских лидеров, которые продолжают ратовать за поддержку утратившего связь с реальностью" главу украинского режима.

"Как и прежде, исходим из того, что действительно справедливое и устойчивое достижение мира возможно только при полном устранении первопричин украинского кризиса", - сказано в комментарии.