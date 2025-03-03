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Военное обозрение

Обнаружен очередной дефект: ВВС США вновь приостановили поставки самолётов-заправщиков Boeing KC-46A

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Источник изображения: topwar.ru

Американскую корпорацию, одного из крупнейших в мире производителя авиационной, космической и военной техники, Boeing уже давно преследует череда проблем и скандалов, связанных с качеством выпускаемой продукции. Речь идет о самолетах как для гражданской, так и военной авиации.

На этот раз Военно-воздушные силы США приостановили все поставки самолетов-заправщиков Boeing KC-46A Pegasus после того, как на четырех из них были обнаружены трещины. Причем речь идет о новых машинах, которые еще не эксплуатировались, сообщает онлайн-издание военной тематики The War Zone. Данные самолеты уже давно стали своего рода головной болью для ВВС США из-за постоянно обнаруживаемых дефектов и неисправностей.

Трещины обнаружены в основных и второстепенных конструкциях, но не затрагивают аэродинамические органы управления и шарнирные соединения. Однако ВВС проводят оценку всего своего парка уже поступивших на вооружение Boeing KC-46A Pegasus, чтобы определить, носит ли проблема системный характер. Речь идет о парке из 89 воздушных танкеров.

Поставки самолетов возобновятся только после устранения причин и внедрения корректирующих мер. Все работы проводятся за счет компании-производителя.

Стоит отметить, что это далеко не первый и не единственный скандал, связанный с данными самолетами-заправщиками касательно брака. С марта прошлого года ВВС США отказались принимать от корпорации Boeing производимые на ее мощностях топливозаправщики KC-46A Pegasus до тех пор, пока не будет решена проблема со сломанной деталью на заправочной мачте самолета.

Помимо этого, постоянные затруднения сопровождают систему дистанционного наблюдения, которую операторы стрелы используют для заправки самолетов. Ожидается, что ее преемник, получивший название RVS 2.0, будет готов в 2026 году с задержкой примерно на два года.

В 2011 году Boeing заключил контракт на поставку KC-46A общей стоимостью 4,9 долларов млрд по фиксированной цене. Они должны заменить устаревшие КС-135, которые эксплуатируются с середины прошлого века. В результате роста стоимости комплектующих и увеличения других затрат, в том числе связанных с устранением дефектов, авиаконцерн уже понес убытки в размере более семи миллиардов долларов, и они продолжают расти. К 2021 году KC-46А уже обошелся изготовителю в 9,5 млрд долларов.

Первоначально ВВС США заключили контракт с Boeing на поставку до 179 топливозаправщиков KC-46A. Затем контракт был расширен и количество самолетов выросло до 183 единиц.

Приостановка поставок новых самолетов-заправщиков усугубляет проблемы ВВС США, которые в сентябре 2023 года вывели из эксплуатации свои последние танкеры KC-10 Extender, констатирует The War Zone. В настоящее время количество самолетов-заправщиков, находящихся в строю, составило менее 80% при целевом пороге в 90%, а среднее время их ремонта выросло из-за дефицита запчастей.

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Страны
США
Продукция
КС-46
Компании
Boeing
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