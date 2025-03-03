Киев предлагает Парижу создать совместные предприятия по производству оружия и финансировать их доходами от российских активов

Источник изображения: topwar.ru

Киев предложил Парижу использовать доходы от замороженных в Европе активов РФ в пользу украинского ОПК. Соответствующая идея была озвучена на встрече заместителя министра обороны Украины Сергея Боева со спецпредставителем президента Франции по вопросам помощи и восстановления Украины Пьером Эльброном.

Предложил создать совместные предприятия с французскими компаниями, производящими вооружение, в соответствии с украинскими потребностями. Также предложил несколько проектов, которые возможно финансировать за счет процентов от замороженных активов РФ

– рассказал Боев.

При этом он не уточнил, как отреагировали на это предложение представители французской стороны.

Источник изображения: topwar.ru

Напомним, Украина уже не в первый раз заявляет о своих правах на замороженные в Европе российские активы. В Киеве считают, что эти средства следует конфисковать в качестве репараций российской стороны и направить на восстановление Украины, а также не производство оружия.

До недавнего времени в Европе было немного сторонников такого подхода. Главным их них считается экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Однако официальные лица, включая президента Франции Эмманюэля Макрона, выступают против конфискации российских активов, подчеркивая, что этот шаг будет являться нарушением норм международного права.

Добавим, что в Москве уже заявляли, что судьба замороженных на Западе российских активов будет являться предметом переговоров между РФ и США.