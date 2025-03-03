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Военное обозрение

Asia Times: Новая американская ракета нацелена на преодоление растущей военно-воздушной мощи Китая

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Источник изображения: topwar.ru

Недавно представленная ВВС США усовершенствованная ракета AIM-260A (JATM) обещает изменить тактику ведения боевых действий и нацелена на преодоление растущей военно-воздушной мощи Китая, отмечает издание Asia Times.

Ранее ВВС США подтвердили подлинность недавно опубликованного изображения AIM-260A JATM. Информация о технических характеристиках этой ракеты остается строго засекреченной. Однако, по данным издания, она оснащена передовыми двигательными установками, многорежимными технологиями наведения и возможностью получать указания от различных источников, таких как наземные радары и спутники.

Опубликованное ВВС США изображение демонстрирует изящную конструкцию, оптимизированную для высокой скорости и низкого сопротивления. Ракета оснащена заметно более длинным двигателем, чем AIM-120, что предполагает значительно увеличенную дальность полета и скорость.

Ожидается, что AIM-260A будет установлен на истребителях-невидимках, таких как F-22 и F-35, а также на будущих малозаметных дронах в рамках программы Collaborative Combat Aircraft (CCA). По словам авторов Asia Times, таким образом американские военные реагируют на угрозы, в частности, со стороны китайских ракет.

О новой ракете ВВС США заговорили после относительно недавней демонстрации современных китайских ракет класса «воздух-воздух». ВВС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) представили свои истребители J-16, оснащенные ракетой PL-17 – оружие дальнего действия, предназначенное для нейтрализации дорогостоящих воздушных целей, таких как воздушная система предупреждения и управления (AWACS) и авиатанкеры.

Дополнительно развивает Китай и гиперзвуковые ракеты класса «воздух-воздух» для противодействия американским бомбардировщикам-невидимкам, таким как B-21 Raider.

Возможно, у Китая уже могут быть контрмеры и для ракет AIM-260A и им подобных, пишет издание, напоминая, что ещё летом 2024 года сообщалось, что китайские военные развертывают сложные платформы РЭБ вроде Y-9DZ и J-16D. Эти платформы, оснащенные передовыми блоками помех и средствами электронной поддержки (ESM), предназначены для нарушения систем наведения ракет и радиолокационных операций противника.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Продукция
AMRAAM
B-2 Spirit
B-21
F-22
F-35
Проекты
ГЗЛА
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