Украина может объединить Глобальный Север (The American Conservative, США)

ТАС: благодаря Украине Россия, Европа и США объединятся в Глобальный Север

Со временем Украина станет мостом, объединяющим Россию и Запад, пишет TAC. После прекращения конфликта эти разделенные стороны должны восстановить нарушенные связи. Возродить Глобальный Север "от Лиссабона до Владивостока" реально, считает автор.

Эндрю Дэй

Страна послужит буфером, мостом или постоянным полем битвы между Россией и Западом.

Президент Дональд Трамп стремится положить конец российско-украинскому конфликту, которому пошел вот уже четвертый год. Дипломатические ставки высоки. Любое соглашение повлияет на будущее всего Глобального Севера, простирающегося от Северной Америки через Европу до России. И в Вашингтоне, и в Москве, похоже, осознают тот факт, что переговоры о прекращении огня имеют всеобъемлющее значение. Когда на прошлой неделе высокопоставленные дипломаты двух стран встретились в Эр-Рияде, то обсуждали в основном не Украину, а восстановление “всего комплекса российско-американских отношений”, как выразился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Между тем европейские лидеры понимают, что урегулирование конфликта повлечет за собой создание архитектуры безопасности на их континенте. Президент Франции Эммануэль Макрон на совместной с Трампом пресс-конференции в Белом доме заявил, что достижение прочного мира на Украине укрепит безопасность во всей Европе. “Для нас, европейцев, это экзистенциальный вопрос”, — сказал он, настаивая на том, что всякое мирное соглашение должно включать надежные гарантии безопасности для Украины с целью предотвращения будущей российской агрессии.

Вопрос о гарантиях безопасности непрост, но неизбежен, поскольку Киев, прежде чем подписать мирное соглашение, по понятным причинам требует гарантий неповторения происходящего. То, как мировые лидеры решат этот вопрос, на многие годы, а то и поколения определит отношения между Россией и Западом. Есть три основных сценария: 1) Украина становится нейтральным государством и буферной зоной, разделяющей Россию и Запад. 2) Она становится связывающим их мостом. 3) Она остается постоянным источником напряженности между Россией и Западом и потенциального конфликта.

Владимир Зеленский выступает за четвертый вариант: полная вестернизация Украины. Согласно этому сценарию, Киев вступит в НАТО, чтобы демонстрировать Москве силу. Такая перспектива маловероятна и нежелательна. Несколько стран альянса, включая США, выступают против членства в нем Украины как одного из условий мирного соглашения, и Россия, дабы предотвратить подобный исход, продолжит ей противостоять.

Киев, однако, может получить аналог сценария с “нейтральным буферным государством”, при котором Украина формально остается нейтральной, но европейские государства размещают на ее территории войска. У этой схемы есть существенные недочеты: 1) Для сдерживания России европейским миротворцам потребуется американская материально-техническая и оружейная поддержка, которую Трамп, возможно, не пожелает предоставлять. 2) Москва станет рассматривать войска из стран-членов НАТО не миротворцами, а угрозой собственной безопасности. 3) Если сдерживание потерпит неудачу и разразится война, последует конфликт между Россией и НАТО.

Из-за этих проблем многие аналитики предпочитают максимально четкую версию параметра под названием “нейтральное буферное государство”. В журнале Foreign Affairs недавно вышла статья Эммы Эшфорд (Emma Ashford) из центра Стимсона с доводами в пользу “вооруженного нейтралитета”, при котором западные страны помогут восстановить украинскую армию, чтобы в дальнейшем она смогла сдерживать Россию независимо от помощи извне. По словам Эшфорд, такой подход позволит устранить первопричину конфликта: опасения Кремля из-за втягивания Украины в орбиту Запада. Вооруженный нейтралитет даст Киеву шанс снова стать настоящим буферным государством, ослабив напряженность между Россией и Западом. Такое соглашение хоть и принесет пользу всему глобальному Северу, но больше всех выиграет от него именно Украина. Исторически сложилось так, что придерживающиеся нейтралитета европейские страны, включая Финляндию, Австрию и Швейцарию, имеют тенденцию к процветанию, как отмечает Анатоль Ливен (Anatol Lieven) из Института Куинси.

Некоторые аналитики выдвигают более амбициозное предложение, а именно превращение Украины в мост между Россией и Западом. В 2014 году легендарный государственный деятель Генри Киссинджер изложил свою версию этой идеи на страницах The Washington Post. Он подчеркнул, что Украина разделена между группировками, ориентированными на Запад, и группировками, идентифицируемыми с Россией, но Западу с Москвой необходимо помочь ей преодолеть это разделение, а не подталкивать одну фракцию к доминированию над другой. Вариант с мостом отличается от “буферного” тем, что нейтралитет не только предотвратил бы конфликт на Украине, но и послужил бы платформой для интеграции России и Запада. Киссинджер считал последнюю не только желательной, но и достижимой, и, возможно, в то время так оно и было. Но после начала боевых действий в 2022 году и резкого ухудшения отношений между Москвой и западными столицами значимая интеграция маловероятна, пока у власти находится Владимир Путин.

Тем не менее, Трамп прав в том, что решил восстановить дипломатические отношения с Россией, ведущей ядерной сверхдержавой. При этом ему, однако, не следует отчуждать европейских лидеров, которых все больше беспокоит возможное объединение Вашингтона с Москвой против них. Если беспокойство сохранится, они могут попытаться воспрепятствовать дипломатическим усилиям США, например, призвав Киев не подписывать мирное соглашение, которое сочтут невыгодным. Белый дом может и должен убедить европейских лидеров в том, что российско-американская дипломатия не будет осуществляться за счет их стран. Кая Каллас, глава внешнеполитического ведомства ЕС, публично саботирует дипломатические усилия Трампа, заявляя, что они сводятся к соглашательству, но на этой неделе заявила, что Европа и Америка способны уладить разногласия.

А Макрон, заметно изменив риторику, выступил в защиту усилий Трампа по возобновлению взаимодействия с Россией, хотя ранее призывал не доверять Путину. Когда-то француз был одним из самых дружелюбных к Путину лидеров Европы, и ухудшение отношений между двумя президентами отражает масштабные геополитические тенденции. В наши дни Макрон изображает Россию непримиримым заклятым врагом, но во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге в 2018 году именно он цитировал слова Шарля де Голля о том, что Европа простирается “от Атлантики до Урала”. Путин тогда перещеголял своего коллегу, заявив, что она простирается от “Лиссабона до Владивостока”. На следующий год они встретились в Париже, и Макрон не только повторил эту более жесткую формулировку, но и назвал Россию “глубоко европейской страной”.

Возможно, в какой-то момент у Путина появилось еще более грандиозное видение: глобальный Север, простирающийся от Лос-Анджелеса до Владивостока. В 2011 году во время встречи с тогдашним вице-президентом Байденом он упомянул, что ведет переговоры о введении безвизового режима с Европой, и предложил США поступить так же. “Хорошая идея”, — ответил ему Байден. В начале 2000-х российский лидер даже подумывал вступить в НАТО, а в прошлом году заявил, что изначально президент Билл Клинтон относился к этой идее благосклонно.

Разница в настроениях между прошлым и настоящим свидетельствует о том, сколь серьезно в последние несколько лет ухудшились российско-западные отношения. Но также она указывает и на вероятность интеграции после того, как напряженность спадет и Путин уйдет с мировой арены. Гармоничный глобальный Север реален, и мировым лидерам следует иметь эту конечную цель в виду в ходе переговоров о прекращении огня на Украине. В краткосрочной перспективе Запад во главе с Вашингтоном должен сотрудничать с Москвой, чтобы превратить Киев в способное защищаться буферное государство. В среднесрочной перспективе Россия и Запад должны использовать дополнительную передышку для восстановления разорванных связей. Если такая дипломатия увенчается успехом, историки однажды удивятся тому, как Украина — нация, объединившая в себе обе стороны цивилизационного раскола Европы, — стала мостом, соединившим некогда разделенный глобальный Север.