Какие банковские услуги можно получить вместе с кредитом наличными

Страхование, телемедицина, смс-оповещения, гарантия низкой ставки — часть услуг, которые идут комплектом к кредиту. Разберем, какие из них обязательны, что полезно, а от чего можно отказаться. Так вы сможете взять кредит без проблем, ведь не переплатите за ненужные опции.

Страхование

Обязательно, если речь о кредите под залог недвижимости. Это безопасность банка в случае, если вы перестанете платить и с квартирой/домом произойдет что-то неприятное.

Однако банки активно продвигают эту услугу и в других кредитах. Страховую компанию они предлагают свою или партнерскую. Если откажетесь, то вам могут увеличить процентную ставку.

Никто не запрещает выбрать стороннего страховщика. Велик шанс, что там цена будет существенно ниже. Так вы сохраните выгодную ставку и не переплатите за полис.

Смс-информирование

Самая бесполезная услуга в современном мире. Банк будет присылать напоминание о приближении дня платежа. Но ведь это видно в личном кабинете, да и как забыть о том, что должен внести крупную сумму.

Гарантия низкой ставки

За комиссию или подключение какой-либо опции вам снизят процент. Это бывает выгодно, но прежде чем согласиться, посчитайте, сэкономите ли вы больше, чем отдадите за гарантию.

Услуги партнеров

В их числе:

юридическое сопровождение (телефонные консультации специалистов). Реже предлагают помощь бухгалтеров или дорожные услуги (эвакуация, технические консультации);

телемедицина (помощь врачей, тоже по телефону);

перевод накопительной части пенсии в негосударственный пенсионный фонд.

От всего этого можно отказаться. На решение о выдаче кредита это не влияет.

Как узнать об услугах и не оформлять их

Цену услуг включают в полную стоимость кредита.

Изучите договор и все дополнительные документы. Опции могут указать как обязательные, но это не так, если речь не о страховке и не о гарантии сниженной ставки, без которой вам не сохранят процент.

Клиент должен поставить подпись/метку напротив каждой услуги. Обращайте внимание на такие моменты в договоре. Просите их исключить.

Не страшно, если обнаружили подключение дополнительного обслуживания после подписания договора. По закону на отказ есть 30 дней. В течение недели после подачи заявления банк обязан рассмотреть жалобу и вернуть удержанные деньги.

Если этого не произошло, обратитесь в ЦБ — ответ придет за 30 дней. Также написать жалобу можно в Роспотребнадзор.

Знайте свои права и не бойтесь говорить «нет». Финансовая организация заинтересована в том, чтобы взять с вас сумму побольше, но из-за нежелания клиента платить лишнее надежный банк не откажет в кредите.