"Ростех" рассказал о преимуществах гаубицы "Мста-С"

Ростех: гаубицу "Мста-С" можно применять на небольшой дальности

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Тактика коротких, но эффективных боевых налетов позволяет применять самоходную гаубицу "Мста-С" на небольшой дальности, сообщил "Ростех" в своем Telegram-канале.

"Благодаря высокой проходимости, подвижности и скорости подготовки к боевой работе гаубица "Мста-С" может быстро выдвигаться из укрытий на позиции, поражать цель с нескольких выстрелов и тут же уходить из под ответного огня. Такая тактика коротких, но эффективных огневых налетов позволяет применять САУ в том числе по целям на относительно небольшой дальности", - говорится в сообщении.

"Самоходки" работают в связке с беспилотниками, что дает возможность корректировать огонь в режиме реального времени. "Пока неприятель передвигается и наводится, наша машина пробивает мощные и быстрые нокауты", – добавили в госкорпорации.

Гаубицы оснащены автоматизированными системами управления наведением и огнем, в их арсенале есть высокоточные управляемые боеприпасы "Краснополь". Еще одно преимущество "Мста-С" – возможность стрелять в режиме "огневого налета", когда цель поражается одновременно несколькими снарядами, запущенными по разным траекториям.