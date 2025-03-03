Рубио: Европа хотела бы, чтобы украинский конфликт продолжался еще год

Как отметил госсекретарь США, министр иностранных дел одной страны сказал ему, что "план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира"

НЬЮ-ЙОРК, 1 марта. /ТАСС/. Европа хотела бы, чтобы конфликт на Украине продолжался еще год, надеясь таким образом ослабить Россию. Об этом заявил в интервью телеканалу CNN госсекретарь США Марко Рубио.

"Я спрашивал, в чем заключается европейский план по завершению войны. И министр иностранных дел одной страны <...> сказал мне, что план заключается в том, чтобы война продолжалась еще год, чтобы Россия оказалась ослабленной до такой степени, что просила бы мира. <...> Это не очень реалистичный план, на мой взгляд", - сказал руководитель Госдепа, не уточнив, с министром какой именно европейской страны он беседовал.

Рубио также прокомментировал заявление главы евродипломатии Каи Каллас, которая поддержала Зеленского после скандала в Белом доме и утверждала, что "свободному миру нужен новый лидер", роль которого "должны примерить европейцы".

"Я слышал комментарии лидера ЕС, заявившей о необходимости нового лидера свободного мира. Эти люди играют в глупые игры и выступают с подобными заявлениями. Какой у них план завершения [конфликта]? Единственный человек, который реально пытается положить конец этому конфликту, это президент Соединенных Штатов Дональд Трамп", - сказал Рубио, отметив, что все еще верит в возможность прекращения боевых действий.