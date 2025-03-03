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РИА Новости

Группировка "Центр" применяет новые дроны на оптоволокне

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Операторы БПЛА "Орлан-30"
Операторы БПЛА "Орлан-30".
Источник изображения: © РИА Новости / Станислав Красильников

Минобороны: на Красноармейском направлении применяют новые FPV-дроны

ЛУГАНСК, 1 мар - РИА Новости. Военнослужащие расчета БПЛА российской группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны на оптоволокне, которые применяются на красноармейском направлении, рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

"Военнослужащие расчета беспилотных летательных аппаратов 15-й отдельной гвардейской мотострелковой Александрийской ордена Суворова бригады группировки войск "Центр" показали новые FPV-дроны, управляемые по волоконно-оптическому каналу, на красноармейском направлении в зоне проведения специальной военной операции", – рассказали журналистам в министерстве обороны РФ.

Минобороны уточняет, что FPV-дроны, которые управляются по волоконно-оптическому каналу, уникальны тем, что они практически неуязвимы для радиоэлектронного подавления противника.

"Катушки у нас бывают разных типов, в ней самой находится оптоволокно, она, если попробовать ее порвать, очень жесткая, но если ее свернуть в петельку, то сразу будет рваться, и из-за этого видео отпадет. Самое главное - это сначала хороший взлет, потом плавность полета, на поворотах и разворотах не должно быть резких поворотов, потому что оптоволокно может из-за ветра запутаться и порваться... мы учим чтобы все было плавно", - рассказал инструктор БПЛА Антон Соболев.

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Россия
Проекты
БПЛА
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