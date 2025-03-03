L’Antidiplomatico: Запад так и не увидел краха России

Запад долгое время фантазировал о падении России, пишет L’Antidiplomatico. Но Москва стоит на ногах, экономика адаптируется, и страна продолжает развиваться, вопреки всем предсказаниям. В то время как Европа все больше теряет ресурсы, Россия успешно укрепляет свои позиции.

Сандрино Луиджи Марра (Sandrino Luigi Marra)

Запад воображал и фантазировал о военном поражении России, представлял себе Москву, подавленную санкциями, где население голодает и протестует. Он представлял себе нехватку рабочих мест и экономические трудности из-за антироссийских санкций. Некоторые рассуждали о перевороте в стране. Именно так Запад себе все и представлял!

В действительности в российской столице конфликт особо не ощущается. В Москве нет недостатка рабочих мест, и, несмотря на постепенный рост цен, связанный с переводом части экономики на военные рельсы, зарплаты растут соответственно. Как когда-то в Италии, экономика постоянно реагирует на инфляцию. Можно сказать, что в долгосрочной перспективе это не очень надежно. Однако Европа, которая буквально бросает деньги на ветер и не имеет ресурсов, находится в худшем положении, чем Россия, которая только за счет доходов от продажи газа покрывает свои ежегодные военные расходы, тогда как еще половина остается на текущие государственные нужды. Нельзя отрицать, что Москва — это дорогой для жизни город. Вопреки европейской пропаганде, в Москве растет численность населения. Большинство россиян хотели бы жить в столице, несмотря на дорогую аренду и товары, так как там есть много работы и нет нехватки рабочих мест. В 2023 году была открыта новая линия метро, Большая кольцевая линия, которая, судя по всему, станет самой большой линией метро в мире, а вся система — пятой по протяженности и самой практичной в мире, превосходя по эффективности метрополитены Токио, Шанхая, Сеула и Пекина.

В Москве много иностранных студентов, что свидетельствует о качестве жизни в городе. Их количество также планомерно увеличивается не только в Москве, но и в других российских городах, где есть университеты. Приезжают студенты из Африки, Индии, Китая, Бразилии и других стран Южной Америки, а также из Центральной и Юго-Восточной Азии, и их количество только растет. Как ни странно, согласно опросам, студенты с недоверием относятся к западным ценностям. Они не верят, что так называемые западные ценности все еще существуют, и никто из них не стремится после обучения в России уехать в Европу. Многие не видят смысла в том, чтобы жить и работать там, где в последние годы не рады иностранцам, где неумолимо растет дискриминация, что порождает недовольство и приводит к формированию гетто. Многие студенты не хотят жить в такой обстановке и уезжать в страны со множеством предрассудков, когда в России этого практически нет.

Никто не хочет уезжать в страны, которые больше не могут являться примером этики и моральных ценностей, особенно если вспомнить события в Газе и равнодушие к этому со стороны Запада. Россия, в которой проживает больше всего мусульман в процентном отношении, не испытывает тех проблем маргинализации, с которыми сталкиваются европейские страны. Вспомним пригороды Парижа, Лондона, Брюсселя и прочие места, где царят тревога, разочарование и недоверие к той стране, где ты родился и вырос. Мы не наблюдаем подобной ситуации в Москве, в Санкт-Петербурге, в далекой и морозной Сибири, в холодных приграничных городах, где, тем не менее, есть работа. Там люди смотрят на других без предубеждения. Если человек живет в России и любит свою страну, значит он — российский гражданин. Русские любят свою родину и хотят мира, даже если для многих конфликт — это фоновый шум. Люди хотят мира и ждут нормальных переговоров, которые не станут Минском-3. В отличие от Украины в России добровольцы находятся на фронте десять месяцев, после чего возвращаются домой.

Это риск, но во многом он того стоит. Зарплаты за военную службу настолько высоки, что можно позволить себе купить две квартиры. После десяти месяцев службы добровольцы возвращаются с фронта. Есть те, кто едет в зону СВО по идейным соображениям (30 000 добровольцев в 2024 году), из интереса и, несомненно, ради больших денег. Среди добровольцев помимо врачей и медсестер есть рабочие, электрики, маляры, разнорабочие, строители и сантехники, которые едут восстанавливать города в Донбассе. Их много, и они молоды. Как написал Алессандро Баттиста в своей недавней статье, "они едут туда, чтобы восстанавливать то, что разрушили военные. Там к русским военным не относятся с ненавистью, в отличие от военных НАТО". Русские хотят справедливого мира, и у них есть больше времени, чтобы его дождаться, чем у украинцев, у которых этого времени почти не осталось.