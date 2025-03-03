Комплексный ответ: как ЗРК С-350 «Витязь» работает в зоне СВО

И какими преимуществами перед предыдущими моделями обладает новый комплекс

Российский зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» в зоне специальной военной операции сбил два дрона самолетного типа ВСУ, рассказали «Известиям» источники в военном ведомстве. Какими возможностями обладает эта система ПВО и какова специфика применения комплекса в современных боевых действиях — в материале «Известий».

Преимущества С-350 «Витязь» перед другими ЗРК

Зенитный ракетный комплекс С-350 «Витязь» сбил два дрона самолетного типа в зоне специальной военной операции, сообщили источники «Известий» в Минобороны. По данным военного ведомства, всего 27 февраля российскими средствами ПВО было сбито 104 таких беспилотника.

Особенность ЗРК С-350 «Витязь» — в использовании на одной пусковой установке пакета с транспортно-пусковыми контейнерами (ТПК) ракет малой (10–15 км ) и средней дальности (от 40 до 120 км). Радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой обладает повышенной разрешающей способностью, имеет дальность обзора до 250 км и может сопровождать одновременно большое количество целей.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Вертикальное расположение пакета с ТПК при боевой работе обеспечивает ракетам строго вертикальный пуск с последующим склонением ракеты на траекторию полета к цели в любом направлении. Таким образом обеспечивается круговая зона поражения — традиционное для российских ЗРК, очень эффективное решение по организации ПВО любых объектов и от атак с любых направлений.

Во время государственных испытаний комплекс показал, что он может одинаково эффективно работать как по самолетам и вертолетам, так и по таким специфическим целям, как беспилотные летательные аппараты, управляемые авиабомбы, противорадиолокационные ракеты и снаряды систем залпового огня. При этом комплекс показал минимальный расход своих боеприпасов на уничтожение целей. И, конечно, ЗРК «Витязь» может интегрироваться в современные информационные системы оповещения о воздушной обстановке и координации действий систем ПВО. Таким образом, это современный ЗРК со всеми необходимыми цифровыми каналами передачи и получения информации.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Серийное производство ЗРК С-350 «Витязь» началось во второй половине 2010-х годов, и первый дивизион новых ЗРК был передан Вооруженным силам России в конце 2019-го. В 2020-м в учебном центре зенитных ракетных войск в Гатчине началось освоение новой системы. Предполагается, что поставки в войска нового ЗРК будут продолжаться как минимум до 2027 года.

В мае 2021-го Министерство обороны сообщало, что зенитный ракетный полк 4-й армии ВКС и ПВО Южного военного округа получил первые современные ЗРК С-350 «Витязь». Традиционно подразделения ПВО округа приняли новую военную технику на полигоне Капустин Яр, где провели учебные стрельбы и позже совершили марш к местам постоянной дислокации в Краснодарском крае.

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

Конечно, СВО предъявляет специфические требования к возможностям ПВО — в первую очередь борьба идет с дронами самолетного типа, крылатыми ракетами воздушного базирования типа Storm Shadow и им подобными, а также с управляемыми авиабомбами, снарядами ракетных систем типа HIMARS и ракетами ATACMS. И здесь как раз в полной мере и проявляются основные возможности ЗРК — высокая боевая производительность, дальность действия и точность наведения на малогабаритные скоростные объекты.

Благодаря своим тактико-техническим характеристикам С-350 «Витязь» имеет серьезные экспортные перспективы. В ноябре 2024 года ЗРК С-350Е в экспортной версии был показан на международной выставке Airshow China в Чжухае и пользовался там большим интересом специалистов и прессы. А уже в этом году комплекс был представлен в российской экспозиции на международном форуме IDEX-2025.

Вполне вероятно, что новейшим ЗРК могут заинтересоваться традиционные наши партнеры по военно-техническому сотрудничеству из государств Азии, Африки и Латинской Америки. ЗРК типа С-300, например, состояли и состоят на вооружении 12 государств в разных регионах мира, и именно С-300 мог бы органично заменить собой более совершенный, более мобильный и более производительный новый «Витязь».

Основные характеристики С-350 «Витязь»

Зенитная ракетная система средней дальности С-350 «Витязь» разработана концерном ПВО «Алмаз-Антей» для замены комплексов ПВО С-300 и организации ПВО объектов на дальности до 100 км.

Своими корнями разработка уходит в начало 1990-х годов, когда конструкторы начали первые поиски замены С-300. На авиасалоне МАКС-1999 впервые были показаны модели новых систем ПВО на шасси «КамАЗ». А на рубеже 2010-х годов была начата уже полномасштабная разработка комплекса, который должен был занять свое место между ЗРК типа С-400 и С-500 и новыми ЗРК малой дальности типа «Панцирь».

Фото: Министерство обороны РФ Источник изображения: iz.ru

В 2013 году концерном ПВО «Алмаз-Антей» были изготовлены первые опытные образцы специализированной пусковой установки и многофункциональной радиолокационной станции ЗРК С-350 и были даже публично показаны на Обуховском заводе 19 июня того же года. Видимо, сразу после этого начали испытания.

В состав ЗРК С-350 входит несколько мобильных боевых машин: это пункт боевого управления, который обрабатывает информацию о целях и выдает целеуказания пусковым установкам ракет, две машины с радарами и несколько самоходных пусковых установок на шасси «БАЗ».

Дмитрий Корнев