Макрон: нужно благодарить тех, кто тебе помогает

Президент Франции отметил, что жители Украины сражаются среди прочего и за безопасность Европы

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон, комментируя итоги встречи президента США Дональда Трампа и Владимира Зеленского, заявил, что следует быть благодарным тем, кто оказывает помощь. Его заявление показали в эфире телеканала BFMTV.

"Нужно благодарить тех, кто тебе помогает. И нужно уважать тех, кто сражается с самого начала", - сказал Макрон. Он добавил, что жители Украины сражаются среди прочего и за безопасность Европы. Французский президент также заявил, что считает правильным введение в 2022 году санкций против России со стороны европейских стран, США, Канады и Японии.

Ранее Зеленский прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом. В ходе беседы в присутствии с журналистами между ними возникла перепалка, в ходе которой Трамп указал Зеленскому на неуважительное отношение к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс на то, что он забыл поблагодарить Вашингтон за оказываемую Киеву поддержку. Пресс-конференция по итогам их встречи была отменена, а Трамп в соцсети Truth Social опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что Зеленский проявил неуважение и показал неготовность к мирному урегулированию украинского конфликта.