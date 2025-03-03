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ТАСС

Словакия не намерена участвовать в оказании военной и финансовой помощи Киеву

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
Источник изображения: © Алексей Витвицкий/ ТАСС

Республика настаивает на скорейшем прекращении конфликта

БРАТИСЛАВА, 28 февраля. /ТАСС/. Словакия не будет участвовать в оказании Евросоюзом военной и финансовой помощи Украине и настаивает на скорейшем прекращении конфликта. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

"Словакия не примет участие ни в какой военной и финансовой помощи [Евросоюза] Украине. В отличие от других [государств - членов сообщества], мы заинтересованы в немедленном прекращении огня и интенсивных переговорах о мире", - сказал Фицо в видеообращении к согражданам, опубликованном на его странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Он также подверг критике подход Евросоюза к решению ситуации на Украине, заявив, что "абсолютное большинство государств - членов ЕС желает продолжения войны на Украине". ЕС настаивает на военном усилении Киева, что, по словам Фицо, не ведет к миру, а демонстрирует заинтересованность в продолжении конфликта. Премьер Словакии также отметил, что предстоящему саммиту Евросоюза, который пройдет на следующей неделе, следует принять во внимание реальное положение дел на Украине. Кроме того, Фицо заявил, что сообщество не хочет помогать президенту США Дональду Трампу завершить как можно скорее украинский конфликт. 

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