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ТАСС

Макрон назвал ошибкой отказ союзников Киева от введения войск на Украину

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Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © REUTERS/ Pedro Nunes

Европейские страны всегда придерживались курса на отказ от эскалации украинского конфликта, отметил президент Франции

ПАРИЖ, 28 февраля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что западные союзники киевского режима допустили ошибку, отказавшись изначально от возможности введения своих военных контингентов на Украину. Об этом он заявил на пресс-конференции в ходе государственного визита в Португалию.

"На мой взгляд, главной ошибкой с самого начала была [политика] "никогда никаких солдат на земле", так что нам пришлось вернуть стратегическую неопределенность", - сказал Макрон.

Французский президент выступил с утверждением, что европейские страны всегда придерживались курса на отказ от эскалации украинского конфликта. По его словам, участие в боевых действиях могло стать одним из шагов к эскалации. "Провокация эскалации стала бы большой ошибкой", - заявил он.

Макрон добавил, что на европейские страны приходится 60% от общего объема военной помощи Украине, то есть более €135 млрд. "Мы должны продолжать сопротивляться, мы должны помочь украинцам поставить себя в наилучшее положение для ведения переговоров о прочном и долговременном мире. Вопрос сейчас в том, как добиться этого мира и избежать всех этих потерь и ущерба", - сказал он, пообещав помогать Киеву "так долго, как сможет".

Как сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники, Макрон в ходе визита в Вашингтон 24 февраля не смог убедить президента США Дональда Трампа взять обязательство поддержать любое развертывание европейских войск на Украине после урегулирования конфликта. Трамп ранее заявил, что был бы не против отправки европейских миротворцев на Украину. При этом в американской администрации заявляли, что участие американского контингента исключается.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко, отвечая на вопрос ТАСС, заявил, что Россия отрицательно относится к идее размещения европейских миротворцев на Украине, это шаг в сторону эскалации. 

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