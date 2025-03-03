Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО

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Генерала Попова вернули в СИЗО, такое решение принял Тамбовский гарнизонный суд, рассмотрев ходатайство военной прокуратуры. После вынесения решения генерал отправился в следственный изолятор. Об этом сообщают российские ресурсы.

Тамбовский гарнизонный суд изменил меру пресечения бывшему командующему 58-й армией Ивану Попову с домашнего ареста на содержание в СИЗО, удовлетворив иск прокуратуры. Как утверждается, находясь под домашним арестом, генерал якобы выезжал в Москву, тем самым нарушив меру пресечения. Кроме того, остановленный ГИБДД он отказался от медицинского освидетельствования. В общем, ближайшее время Попов проведет в следственном изоляторе № 1 Тамбовской области. По крайней мере, 2 месяца точно.

Ходатайство военного прокурора удовлетворить, избрать в отношении Попова Ивана Ивановича меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Взять под стражу в зале суда.

— заявил судья.

Под домашним арестом генерал Попов был восемь месяцев, за это время суд так и не смог доказать виновность генерала, а сам он все обвинения отрицает. Напомним, что его обвинили в якобы хищении металлолома, предназначенного для строительства укреплений на Запорожском направлении. При этом власти Запорожской области отказались признавать себя потерпевшими по делу, заявив об отсутствии претензий к экс-командующему 58-й армией ВС РФ.