Космонавт Артемьев: подготовка к полету на "Союзе" серьезнее, чем на Crew Dragon

По словам Олега Артемьева, он с нетерпением ждет очередного полета

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Система подготовки к полету на космическом корабле "Союз" значительно сложнее и серьезнее, чем на Crew Dragon. Об этом рассказал ТАСС космонавт Олег Артемьев, который готовится в 2026 году отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-12).

"Когда готовишься лететь на "Союзе", нужно управлять, руководить. Со времен Сергея Павловича Королева там тройное резервирование, корабль может лететь или сам, или на полуавтомате, когда ты ему помогаешь, или полностью на ручном управлении. На Crew Dragon для человека места мало, то есть он только контролирует, но не управляет. Поэтому там полегче, теоретической подготовки меньше и больше самоподготовки. Когда готовишься лететь на "Союзе", то сдаешь порядка 150 экзаменов, а тут - не больше 10", - отметил он.

По словам Артемьева, он с нетерпением ждет очередного полета. "Все космонавты хотят полетать, если проходишь медкомиссию. Мне сейчас в очередной раз повезло, опять прошел и был назначен. Ожидаю опять вернуться к себе домой [в космос]. Для нас это второй дом, и с каждым полетом тебя тянет туда еще больше", - сказал космонавт.

"Поэтому для меня это конечно же большая радость, восторг. Единственное - этот полет будет не скоро. Сейчас я дублирую экипаж, который полетит летом, а потом уже буду сам в основном экипаже. Нужно еще пройти как минимум четыре медкомиссии до этого полета. И каждая комиссия может быть последней, потому что уже возраст. Как повезет", - добавил он.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Как сообщили ранее в Роскосмосе, российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12, старт которых намечен на вторую половину этого года и первую половину следующего.

За свою карьеру Артемьев совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 году. Его суммарный налет составляет более 560 суток - за это время он совершил восемь выходов в открытый космос. В Нью-Дели он приехал для участия в форуме по глобальному развитию NXT, поделившись с его участниками взглядами на развитие отношений России и Индии в космической отрасли.