Войти
ТАСС

Космонавт Артемьев: подготовка к полету на "Союзе" серьезнее, чем на Crew Dragon

211
0
0
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев
Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Олег Артемьев.
Источник изображения: Олег Артемьев/ТАСС, МКС

По словам Олега Артемьева, он с нетерпением ждет очередного полета

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Система подготовки к полету на космическом корабле "Союз" значительно сложнее и серьезнее, чем на Crew Dragon. Об этом рассказал ТАСС космонавт Олег Артемьев, который готовится в 2026 году отправиться в космос на американском корабле Crew Dragon (миссия Crew-12).

"Когда готовишься лететь на "Союзе", нужно управлять, руководить. Со времен Сергея Павловича Королева там тройное резервирование, корабль может лететь или сам, или на полуавтомате, когда ты ему помогаешь, или полностью на ручном управлении. На Crew Dragon для человека места мало, то есть он только контролирует, но не управляет. Поэтому там полегче, теоретической подготовки меньше и больше самоподготовки. Когда готовишься лететь на "Союзе", то сдаешь порядка 150 экзаменов, а тут - не больше 10", - отметил он.

По словам Артемьева, он с нетерпением ждет очередного полета. "Все космонавты хотят полетать, если проходишь медкомиссию. Мне сейчас в очередной раз повезло, опять прошел и был назначен. Ожидаю опять вернуться к себе домой [в космос]. Для нас это второй дом, и с каждым полетом тебя тянет туда еще больше", - сказал космонавт.

"Поэтому для меня это конечно же большая радость, восторг. Единственное - этот полет будет не скоро. Сейчас я дублирую экипаж, который полетит летом, а потом уже буду сам в основном экипаже. Нужно еще пройти как минимум четыре медкомиссии до этого полета. И каждая комиссия может быть последней, потому что уже возраст. Как повезет", - добавил он.

Роскосмос и NASA осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на МКС на российских "Союзах", а космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Как сообщили ранее в Роскосмосе, российские космонавты Олег Платонов и Олег Артемьев назначены в экипажи миссий Crew-11 и Crew-12, старт которых намечен на вторую половину этого года и первую половину следующего.

За свою карьеру Артемьев совершил три космических полета - в 2014, 2018 и 2022 году. Его суммарный налет составляет более 560 суток - за это время он совершил восемь выходов в открытый космос. В Нью-Дели он приехал для участия в форуме по глобальному развитию NXT, поделившись с его участниками взглядами на развитие отношений России и Индии в космической отрасли. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
США
Компании
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 03.03 06:00
  • 1
Экс-командующему 58-й армией Ивану Попову изменили меру пресечения, снова отправив в СИЗО
  • 03.03 03:16
  • 1
О стратегии Путина-Шойгу в смысле подготовки к войне
  • 03.03 02:41
  • 2
На Западе рассказали о новой тактике российских штурмовиков
  • 03.03 01:48
  • 0
Ответ на "Симметричные меры"
  • 03.03 00:32
  • 7846
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 02.03 13:56
  • 1459
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 02.03 13:06
  • 19
Затопить МКС как можно скорее: почему Маск прав и отчего орбитальные станции считали «паровозом» еще советские космонавты
  • 02.03 07:55
  • 6
Проблемы с самолетом "Байкал"
  • 02.03 02:46
  • 2
«Системы спутниковой коррекции покинули чат»: Российский канал утверждает, что авиабомбы с УМПК перестали попадать в цель
  • 01.03 21:38
  • 0
Ответ на "Мир на ядерном распутье - Мнения ТАСС"
  • 01.03 10:35
  • 20
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 01.03 05:35
  • 79
Названо преимущество «Панциря-СМД-Е» с мини-ракетами
  • 01.03 04:01
  • 0
Ответ на "Румыния – южный бастион восточного фланга НАТО"
  • 28.02 15:28
  • 4
В России восстановят производство советского авиадвигателя ТВД-10 для модернизированных самолётов Ан-2 «Кукурузник»
  • 28.02 15:18
  • 1
В самолете «Байкал» нашли грубейшие конструктивные ошибки