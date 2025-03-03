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ТАСС

Космонавт Артемьев назвал преждевременным предложение Маска свести МКС с орбиты

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МКС
МКС.
Источник изображения: © Олег Артемьев/ ТАСС

Как отметил Олег Артемьев, станцию нечем заменить

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Предложение советника президента США Илона Маска о сведении с околоземной орбиты Международной космической станции (МКС) преждевременно и опасно с точки зрения развития науки. Об этом на полях проходящего в Дели форума по глобальному развитию NXT заявил в беседе с российскими журналистами космонавт Олег Артемьев.

"Я думаю, что станция еще полетает. Прежде чем топить что-то, надо запустить новое", - отметил он. По его словам, планы по запуску российской орбитальной станции пока еще формируются, ведутся проектные работы, конструируется модуль новой станции. "Пока не залетала новая станция, ни в коем случае нельзя топить старую", - считает космонавт.

"Космонавтика - это рискованное дело, если вдруг мы не сможем запустить новую станцию, то это может быть фатальным не только для российской космонавтики, но и для мировой. Мы видим, что когда-то американцы побывали на Луне, а сейчас это довольно тяжело повторить. Это может случиться и с орбитальными станциями", - указал Артемьев.

Космонавт предположил, что Маск выступил с предложением затопить МКС "сгоряча, не подумав". "Понятно, что станция, сама по себе затратная и не всегда выгодная. Любая наука не всегда выгодна сейчас, она будет выгодна потом, то есть это долгосрочные инвестиции. Поэтому ни в коем случае не нужно ее топить", - констатировал он.

Ранее Маск написал в Х, что МКС выполнила свое предназначение, и сегодня дополнительной пользы от нее очень мало. Маск предложил вместо поддержания станции активизировать усилия для марсианской экспедиции.

МКС находится на орбите с 20 ноября 1998 года. Масса станции составляет около 435 т, а с пристыкованными кораблями может достигать 470 т. Участниками этого проекта являются Россия, Канада, США, Япония и 10 государств - членов Европейского космического агентства (Бельгия, Германия, Дания, Испания, Италия, Нидерланды, Норвегия, Франция, Швеция, Швейцария). 

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