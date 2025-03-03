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Военное обозрение

На вооружение ВСУ поступил наземный роботизированный комплекс «Гулливер»

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Источник изображения: topwar.ru

Минобороны Украины сообщило, что на вооружение ВСУ начали поступать наземные роботизированные комплексы «Гулливер», предназначенные для транспортировки грузов, эвакуации раненых. Кроме того, «Гулливер» можно оснащать боевыми модулями и оборудованием для дистанционного минирования местности.

Как утверждают разработчики «Гулливера», комплекс может перевозить более 300 килограммов груза по дорогам с твердым покрытием и чуть меньше — по бездорожью. Кроме того, мощности дрона достаточно, чтобы буксировать или вытащить из грязи легковой автомобиль. При этом заряда аккумуляторов хватает для преодоления расстояния в 45 километров. Время автономной работы устройства — около пяти часов, а максимальная скорость составляет 20 км/ч.

Ранее украинский ВПК представил наземный робототехнический комплекс «Плющ», оборудованный десятиметровой выдвижной мачтой, благодаря чему устройство способно выполнять функции ретранслятора для обеспечения связи в труднодоступных районах или мобильной станции РЭБ. Беспилотник базируется на гусеничной платформе и оснащен электрогидравлическим приводом, благодаря чему передвигается практически бесшумно.

Стоит отметить, что нельзя недооценивать не только еще далекий от полного уничтожения, но и растущий потенциал ВПК противника. Производство дронов различных систем не требует основательной промышленной базы и может осуществляться даже полукустарным способом.

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