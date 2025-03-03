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ЦАМТО

ОПК Бразилии в 2024 году сформировал портфель экспортных заказов на поставку вооружений на сумму 1,8 млрд. долл.

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Бронетранспортеры VBTP-MR Guarani (6х6) производства предприятия Iveco Ve&iacute;culos de Defesa (IDV) группы Iveco, поставленные Северному командованию армии Бразилии, март 2023 года
Бронетранспортеры VBTP-MR Guarani (6х6) производства предприятия Iveco Veículos de Defesa (IDV) группы Iveco, поставленные Северному командованию армии Бразилии, март 2023 года.
Источник изображения: tecnodefesa.com.br

ЦАМТО, 28 февраля. ОПК Бразилии в 2024 финансовом году получил разрешения и заключил контракты на экспорт оборонной продукции на сумму около 1,8 млрд. долл.

Как сообщает Jane's Defence Weekly со ссылкой на правительственный отчет от 12 февраля, это на 22% больше, чем в 2023 году (1,5 млрд. долл.).

"Бразильский ОПК обеспечивает 2,9 млн. прямых и косвенных рабочих мест, на него приходится 3,58% ВВП Бразилии", – заявил министр обороны Жозе Мусиу Монтейру Филью.

Рост экспортных продаж в 2024 году в основном был обусловлен заказами Embraer Defense & Security на 11 многоцелевых транспортных самолетов C-390 "Миллениум" и 28 легких ударных / учебно-тренировочных самолетов A-29 "Супер Тукано".

В 2024 году компания Embraer подписала контракты с Португалией, Парагваем и двумя неназванными странами на самолеты A-29 "Супер Тукано", а также с Нидерландами, Австрией, Чехией и одной неназванной страной на транспортные самолеты C-390 "Миллениум".

Embraer связывает перспективы экспорта в 2025 году с потенциальными сделками на поставку C-390 со Словакией, Южной Кореей и Швецией. Компания также продвигает свой транспортный самолет в Индии, Марокко, Саудовской Аравии и других странах. Бразильская компания начала год успешно, подписав в январе контракт с Уругваем на поставку пяти A-29.

Что касается наземной техники, то бразильское подразделение Iveco Defense Vehicles ведет переговоры на поставку ББМ "Гуарани" 6х6 с несколькими странами, включая Аргентину, Чили, Эквадор и Малайзию. Ранее ББМ Iveco приобрели Бразилия, Гана, Ливан и Филиппины.

Бразильские компании также экспортировали значительное количество неуправляемых авиабомб, неуправляемых ракет и артиллерийских снарядов калибра 155 мм.

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