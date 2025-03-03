Минобороны Индии может приобрести дополнительные вертолеты CH-47F "Чинук"

ЦАМТО, 28 февраля. Ряд индийских СМИ сообщили со ссылкой на источники в Минобороны, что правительство Индии рассматривает возможность покупки в США дополнительной партии тяжелых транспортных вертолетов CH-47F "Чинук".

В настоящее время на вооружении ВВС Индии имеется 15 вертолетов CH-47F производства компании Boeing, которые были закуплены в 2015 году для замены советских/российских Ми-26. Предположительно, новая покупка не будет осуществлена как реализация опциона на поставку семи вертолетов к данному контракту. Ввиду высокой стоимости "Чинук", ВВС изначально не воспользовались опционом, сосредоточившись на других приоритетных приобретениях. Тем не менее, на фоне давления со стороны администрации Д.Трампа, которая стремится к укреплению оборонных связей с Индией, являющейся региональным соперником Китая, и продвижению экспорта американской продукции военного назначения в регионе, командование пересматривает ряд своих планов.

Наращивание продаж американских вооружений является частью более широкой стратегии США по противодействию влиянию Китая в регионе и укреплению сотрудничества со странами АТР посредством оборонных продаж.

Так, Индия в последние годы закупает все больше американских вооружений. Помимо CH-47F "Чинук", были приобретены 24 многоцелевых вертолета MH-60R "Си Хок", 28 ударных вертолетов AH-64E "Апач", 31 беспилотный летательный аппарат MQ-9B "СкайГардиан". Во всех случаях соглашения предусматривают возможность закупки дополнительных систем.

При этом, по мнению ряда экспертов, процесс приобретения займет некоторое время, поскольку с учетом времени, прошедшего с момента подписания базового контракта, цены на вертолеты изменились не в лучшую сторону. Так, командование ВС Республики Корея, оценивая недавно возможность покупки у Boeing дополнительных "Апач", заявило в итоге, что стоимость данного вертолета существенно возросла.

Как сообщал ЦАМТО, контракты общей стоимостью 3,1 млрд. долл. на поставку 22 вертолетов "Апач" и 15 "Чинук" были подписаны МО Индии в сентябре 2015 года. CH-47F приобретены по прямому коммерческому контракту с Boeing. Их стоимость оценивается в 1,1 млрд. долл. Соглашение включало опцион на поставку 7 дополнительных машин. В соответствии с условиями продажи, компания Boeing обеспечила выполнение офсетных соглашений на сумму, равную 30% стоимости продажи.

Вертолеты были поставлены ВС Индии в течение 2019-2020 гг.