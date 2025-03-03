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ЦАМТО

"Швабе" на IDEX-2025 подписал контракты на поставку оптико-электронных приборов для бронетехники

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

ЦАМТО, 28 февраля. Холдинг "Швабе" Госкорпорации Ростех заключил контракты в сфере ВТС на полях Международной оборонной выставки IDEX-2025. Партнерам будут поставлены оптико-электронные приборы для модернизации бронетехники российского производства.

"Военно-техническое сотрудничество нашей страны с иностранными государствами продолжает развиваться даже с учетом меняющихся внешних факторов. Зарубежные заказчики активно используют российские технологии. Изделия, которые предлагает наш холдинг, не исключение. Они уже давно известны на международном рынке и зарекомендовали себя с лучшей стороны, что объясняет высокий спрос. В частности, наши оптико-электронные приборы и прицельные комплексы входят в состав целого ряда современных образцов военной и специальной техники. Ознакомиться с ними можно было на IDEX-2025. Данная площадка является одной из наиболее эффективных для наращивания сотрудничества по линии ВТС. Мы, в свою очередь, здесь подписали новые контракты", – отметил генеральный директор "Швабе", член Бюро Союза машиностроителей России Вадим Калюгин.

В странах Ближнего Востока продукция, выпускаемая холдингом, хорошо известна. В рамках выставки изделия "Швабе" были представлены в составе танка Т-90МС, зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь", противотанкового ракетного комплекса "Корнет-ЭМ" и других образцов вооружения.

В области военно-технического сотрудничества Россия и ОАЭ – давние партнеры. Страны поддерживают постоянный диалог для обсуждения вопросов выполнения текущих договоренностей и определения перспективных направлений сотрудничества.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Корнет
Т-90 "Владимир"
Компании
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