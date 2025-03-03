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Интерфакс-АВН

ОДК внедрила IT-систему сервисной поддержки двигателей для самолётов МС-21 и SJ-100

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Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow
Макеты пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 и МС-21-300 на российском стенде на международной авиационно-космической выставке Dubai Airshow.
Источник изображения: © Марина Лысцева/ТАСС

Москва. 28 февраля. ИНТЕРФАКС - Объединённая двигателестроительная корпорация запустила IT-систему послепродажного обслуживания авиадвигателей для гражданской авиации, таких как ПД-14 для самолёта МС-21-310 и ПД-8 для SJ-100, сообщила в пятницу пресс-служба ОДК.

"Внедрение корпоративной информационной системы обеспечит автоматизацию процессов послепродажного обслуживания двигателей для гражданской авиации ПД-14, ПД-8 и ТВ7-117СТ-01/02 и управления их жизненным циклом при эксплуатации. Запуск платформы показал эффективную работу всех модулей системы и позволил создать унифицированное информационное пространство для взаимодействия ОДК с заказчиками", - сказал директор по сервису ОДК Максим Ищенко, которого цитирует пресс-служба.

По её данным, комплексная информационная система послепродажного обслуживания успешно прошла опытную эксплуатацию в Объединенной двигателестроительной корпорации, а также на предприятиях ОДК-Авиадвигатель, ОДК-Пермские моторы, ОДК-Сатурн и ОДК-Климов.

"Система включает несколько модулей: "Центр поддержки заказчика", "Управление парком силовых установок" и "Управление техническими публикациями". Создано единое пространство для взаимодействия с компаниями-эксплуатантами, автоматизированы процессы сервисного обслуживания силовых установок. Также система фиксирует эксплуатационные параметры двигателей для улучшения их показателей надёжности и эксплуатационной технологичности", - сказано в сообщении.

Проект реализуется с участием компаний "РТ-Проектные технологии", которая выступает интегратором, и "Инженерный центр информационно-аналитических систем", отвечающей за процесс разработки и внедрения нового цифрового решения для послепродажного обслуживания авиадвигателей.

В пресс-релизе приводятся слова генерального директора АО "РТ-Проектные технологии" Михаила Калужского, который отметил, что подход по созданию подобного рода ИТ-систем, а также используемое программное обеспечение имеет большой потенциал внедрения на других предприятиях "Ростеха".

В сообщении сказано, что система работает по принципу "одного окна" на портале csp.uecrus.com и предоставляет клиентам корпорации единый доступ к информации, необходимой для эффективной эксплуатации двигателей и анализа логистической поддержки.

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Страны
Россия
Продукция
117С
ПД-14
ТВ7-117
Компании
ОДК УК
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Проекты
ИТ
МС-21
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