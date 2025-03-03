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Полет российского самолета с якорем показали на видео

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Самолет-амфибия Бе-12
Самолет-амфибия Бе-12.
Источник изображения: РИА Новости/Алексей Даничев

Полет российской летающей лодки Бе-12 показали на видео

Полет российской летающей лодки Бе-12, которую называют самолетом с якорем, показали на видео. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал Fighterbomber.



На записи виден полет Бе-12 морской авиации Военно-морского флота России над Черным морем.

Противолодочный самолет Бе-12 «Чайка» совершил первый полет в 1960 году. На момент создания Бе-12 был самым большим серийным самолетом-амфибией в мире. Двухдвигательный самолет развивает максимальную скорость до 550 километров в час. Летающая лодка может нести противолодочные бомбы, торпеды и мины.

Ранее в феврале американское издание 19FortyFive писало, что российский бомбардировщик Ту-95 разработали в 1950-х годах, однако благодаря своим характеристикам он и сегодня остается грозным самолетом. Ту-95 отличается большой дальностью полета и грузоподъемностью.

В октябре 2024 года летчик-испытатель Роман Таскаев рассказал, что палубному самолету пятого поколения нужна хорошая радиолокационная станция и достаточная дальность полета.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Бе-12
Ту-95
Проекты
Истребитель 5 поколения
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