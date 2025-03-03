Boeing прекращает производство вертолета AH-6i "Литтл Берд"

ЦАМТО, 28 февраля. Компания Boeing прекратит производство легкого разведывательно-ударного вертолета AH-6i "Литтл Берд" после завершения сборки последних машин для имеющихся заказчиков.

Об этом стало известно в ходе прошедшей в Лондоне конференции IQPC International Military Helicopter (IMH) 2025.

Как сообщил 26 февраля Jane's Defence Weekly старший директор по развитию бизнеса вертолетных систем Boeing Марк Бэллью, сборочная линия "Литтл Берд" на предприятии компании в Меса (шт.Аризона) будет закрыта после завершения сборки 8 вертолетов, заказанных Таиландом.

Как уточнил директор, производство AH-6i будет прекращено после завершения поставок ВС Таиланда, если только в ближайшее время не появится новый заказчик, готовый приобрести данный вертолет.

М.Бэллью не раскрыл причины принятия данного решения, но поскольку на текущий момент заказчиками AH-6i "Литтл Берд" остаются только Национальная гвардия Саудовской Аравии и Сухопутные войска Таиланда, которые приобрели в общей сложности 32 вертолета, Boeing, вероятно, оценил вероятность получения дополнительных заказов в данном сегменте рынка как чрезвычайно низкую.

Реализация программы разработки AH-6i была инициированы в 2009 году вслед за отменой СВ США проекта покупки разведывательного вертолета ARH. Вертолет AH-6i был разработан Boeing для удовлетворения потребностей тех стран, которые либо не могли себе позволить, либо не нуждались в ударных вертолетах уровня AH-64 "Апач". Производство AH-6i началось в 2015 году.

Как сообщал ЦАМТО, AH-6i является модифицированной версией легкого разведывательного вертолета "Хью" Model 369 (OH-6 "Кайюс") и оснащен усовершенствованной силовой установкой, БРЭО и полезной нагрузкой. Вертолет может нести вооружение на четырех точках подвески (по две на каждом борту). Он может быть вооружен 7,62-мм пулеметом M134, 12,7-мм пулеметом GAU-19, 12,7-мм пулеметом M3P компании FN Herstal, ПТУР AGM-114 "Хеллфайр", а также ПУ M260 с семью направляющими для 70-мм неуправляемых и управляемых ракет. Вертолет AH-6i оборудован установленной под носовой частью фюзеляжа электрооптической / инфракрасной станцией MX-15Di.