В Кремле прокомментировали ситуацию в Балтийском регионе

Песков: российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе

МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Российские военные мониторят ситуацию в Балтийском регионе на фоне полноформатного членства Швеции в НАТО и принимают соответствующие меры, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос РИА Новости, видит ли Москва со стороны Стокгольма активизацию военного присутствия в регионе, учитывая первый год нахождения Швеции в НАТО, и вызывает ли это обеспокоенность.

Ранее глава военной разведки страны Томас Нильссон заявил, что Швеция должна быть готова к возможному противостоянию с Россией. Он отметил, что, несмотря на временное снижение активности российских военных в Прибалтике, ситуация может измениться после окончания конфликта на Украине.

"В целом речь идет о полноформатном участии в альянсе (НАТО - ред.), поэтому, конечно, наши военные очень внимательно все эти процессы отслеживают и мониторят и принимают соответствующие меры", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление Нильссона.

Швеция стала 32-м государством-членом НАТО в 2024 году.