Космонавт Артемьев: РФ и Индия будут плотно работать вместе при освоении космоса

По словам Олега Артемьева, еще с советских времен сложилось прочное российско-индийское сотрудничество в сфере освоения космоса, и сейчас оно продолжает развиваться

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Россия и Индия в будущем будут тесно взаимодействовать в деле освоения космоса. Об этом заявил российский космонавт Олег Артемьев, выступая на форуме по глобальному развитию NXT, проходящем в Дели.

По словам Артемьева, еще с советских времен сложилось прочное российско-индийское сотрудничество в сфере освоения космоса, и сейчас оно продолжает развиваться. "Индия многое может сделать, в частности, в сфере микроэлектроники и программирования, у нас есть наши технологии полетов в космос. Скорее всего, мы вместе будем работать и на лунной базе, и в полетах к Марсу, и при дальнейшем освоении Солнечной системы", - добавил космонавт. "Мы будем очень близки в космосе", - уверен он.

"Самое главное в этом деле - это, конечно, наше сотрудничество и наша миролюбивость. Мы очень похожи между собой. И Индия, и Россия - это миролюбие, дружелюбие и семейные ценности. Поэтому в этом деле мы находимся в крепком союзе. И все, что мы будем делать, мы обязательно будем делать вместе", - констатировал он

"Надеюсь, не за горами то время, когда очередной индийский космонавт полетит в космос", - сказал он, напомнив, что индийские коллеги недавно прошли подготовку в Звездном городке.

Как сообщал ранее в интервью ТАСС посол РФ в Индии Денис Алипов, Россия и Индия ведут совместную подготовку к первому пилотируемому полету индийского экипажа в космос - миссии "Гаганьян", которая предусматривает осуществление пилотируемых космических полетов на низкую околоземную орбиту и закладку основ технологий, необходимых для дальнейшего освоения республикой космоса в долгосрочной перспективе.

В августе 2018 года премьер-министр Индии Нарендра Моди официально объявил, что его страна отправит на орбиту первый национальный космический экипаж к августу 2022 года, когда Индия будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции, остановившей в марте 2020 года большинство работ по проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была перенесена. Четверо членов экипажа уже прошли подготовку в российском Звездном городке и теперь продолжают тренировки в Индии.