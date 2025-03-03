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ЦАМТО

Южнокорейские Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy будут сотрудничать в рамках проведения зарубежных тендеров

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Верфь Hyundai Heavy Industries
Верфь Hyundai Heavy Industries.
Источник изображения: flotprom.ru

ЦАМТО, 28 февраля. Агентство программ оборонных закупок МНО Республики Корея (DAPA) 25 февраля подписало с Hanwha Ocean Co. и HD Hyundai Heavy Industries Co. соглашение о содействии в проектах по экспорту военных кораблей.

Как сообщает агентство Yonhap, в соответствии с подписанным меморандумом о взаимопонимании, три стороны будут работать совместно для продвижения своих платформ в зарубежных тендерах. При этом Hanwha Ocean возглавит проекты по подводным лодкам, а HD Hyundai Heavy – по надводным кораблям.

В DAPA отметили, что данный шаг поможет компаниям сосредоточиться на проектах, отвечающих их сильным сторонам, и, возможно, приведет в дальнейшем к сотрудничеству в совместных проектах по разработке новых военно-морских платформ.

"Ожидается, что подписание меморандума о взаимопонимании также станет основой дальнейшего роста оборонной промышленности Южной Кореи", – заявил в пресс-релизе глава DAPA Сок Чон-гун.

В DAPA пришли к необходимости наладить сотрудничество между двумя южнокорейскими судостроителями после того, как в прошлом году они не попали в шорт-лист крупного австралийского проекта по строительству фрегатов, проиграв японской Mitsubishi Heavy Industries и немецкой ThyssenKrupp Marine Systems.

Южнокорейские судостроители жестко конкурировали друг с другом за победу и в других зарубежных конкурсах, а также в проекте строительства эсминца следующего поколения в самой Южной Корее. Ранее, в этом месяце, Министерство промышленности включило эти две компании в шорт-лист как финальных кандидатов в проекте Korea Destroyer Next Generation стоимостью 7,8 трлн. вон (5,45 млрд. долл.), который предусматривает строительство шести новых кораблей.

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Страны
Южная Корея
Компании
DAPA
HHI
Hyundai
MHI
ThyssenKrupp
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