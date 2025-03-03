Минский завод колесных тягачей подвел итоги работы за 2024 год

ЦАМТО, 28 февраля. На Минском заводе колесных тягачей 26 февраля состоялось итоговое заседание с участием председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

На совещании были подведены итоги работы за 2024 год и определены задачи на текущий год.

С докладами об итогах работы в 2024 году по своим направлениям деятельности выступили заместители генерального директора предприятия.

Глава белорусского оружейного ведомства Дмитрий Пантус, подводя итоги работы подведомственного предприятия, высоко оценил достигнутые результаты и высокие показатели предприятия в прошлом году, однако, отметил, что имеются отдельные проблемные вопросы, решение которых требует профессионального подхода и усердной работы заводчан на всех уровнях.

Ранее ОАО "Минский завод колесных тягачей" было признано лучшим среди организаций промышленности, входящих в систему Госкомвоенпрома, по итогам работы за 2024 год.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома.