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ЦАМТО

Минский завод колесных тягачей подвел итоги работы за 2024 год

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Тор-М2К на платформе МЗКТ
ЗРК «Тор-М2К» на колёсном шасси разработки белорусского предприятия «Минский завод колесных тягачей».
Источник изображения: Фото пресс-службы Минобороны Беларуси

ЦАМТО, 28 февраля. На Минском заводе колесных тягачей 26 февраля состоялось итоговое заседание с участием председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса.

На совещании были подведены итоги работы за 2024 год и определены задачи на текущий год.

С докладами об итогах работы в 2024 году по своим направлениям деятельности выступили заместители генерального директора предприятия.

Глава белорусского оружейного ведомства Дмитрий Пантус, подводя итоги работы подведомственного предприятия, высоко оценил достигнутые результаты и высокие показатели предприятия в прошлом году, однако, отметил, что имеются отдельные проблемные вопросы, решение которых требует профессионального подхода и усердной работы заводчан на всех уровнях.

Ранее ОАО "Минский завод колесных тягачей" было признано лучшим среди организаций промышленности, входящих в систему Госкомвоенпрома, по итогам работы за 2024 год.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте Госкомвоенпрома.

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